Glenturret випускає лімітоване віскі до 60-річчя моделі Jaguar – E-type

Буде лише 265 одиниць

Алкогольний бренд Glenturret спеціально випускає колекцію віскі, яке приурочене до 60-річчя моделі E-type (яку представили в 1961 році) від Jaguar, про це повідомляє Forbes .

Виробник авто Jaguar на сьогодні співпрацює з двома відомими брендами Великобританії, серед яких – Glenturret. Виробництво віскі від бренду до 60-річчя E-type лімітоване – тільки 265 пляшок. Зазвичай, вони виробляють 216 000 пляшок на рік.

Glenturret до 60-річчя моделі E-type Фото: Forbes



Керуючий The Glenturret – Джон Лорі відзначає, що історія і виробництво E-type і їх алкогольного бренду перегукуються. Каже, що це два успішних проектa з сильним бекграундом і схожими цінностями.

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