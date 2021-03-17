У США відкривають "тверезі" бари: у чому концепція закладів та хто туди ходить

Це новий концепт барів, який набирає популярність

У алкокультурі США – новий тренд. Там відкривають заклади, де пропонують відвідувачам виключно безалкогольні напої. Такі бари вже працюють в Техасі, Денвері та Іллінойсі. Хто туди ходить та навіщо – дізнавалися новини "Сьогодні".

Сюжет Ганни Левицької Відео: Сьогодні

Працівники закладів підтверджують, що нововведення актуалізувалося серед відвідувачів. Бармен з одного такого бару США відзначає, що робить коктейлі з аналогічних інгредієнтів, як в класичній рецептурі – лід, ягоди, ароматні трави. Але є одна відмінність – відсутність алкоголю. У закладі кажуть, що такий нетиповий підхід не відлякує відвідувачів, а навпаки привертає увагу.

Безалкогольний коктейль на вигляд Фото: скриншот

Його колега – Джошуа Джеймс (також бармен), зауважує, що у клієнтів є тисячі причин не хотіти випити алкоголь за баром. Одні з яких – алергія та вагітність, коли протипоказано пити напої з градусом. А Кріс Маршал з Техасу, власник бару, каже, що 75% їхніх відвідувачів – це завзяті прихильники тверезості і вони соціалізувалися, але без похмілля.

Кріс Маршал из Техасу Фото: скриншот

Відгуки клієнтів про нову ідеї барів США також позитивні. Одні кажуть, що це дозволило не турбуватися про виклик таксі після випитого коктейлю, а можна сісти за кермо власної автівки. Інші зазначають, що атмосфера "тверезого" закладу — домашня, хоча прийшли вперше у такий безалкогольний бар. Схожі заклади є у штатах Денвер і Нью-Йорк.

Загалом, в Америці стало модним пити менше і утримуватися від алкоголю, а в усьому світі споживання безалкогольного вина чи пива виросло вдвічі. Це говорить про актуальний тренд здорового способу життя, який дістався і до алкокультури, в результаті чого почав змінюватися вектор алкогольного споживання в суспільстві.

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