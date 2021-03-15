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На аукціоні продали коньяк із підписом Jay-Z за 52 500 доларів

Сьогодні, 10:23

Це була рідкісна пляшка від D'Ussé

Коньяк бренду D'Ussé (співвласниками якого є Jay-Z та Bacardi) продали на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку за 52 500 доларів, про це повідомляє Forbes . Особливу одиницю офіційно називають "пляшкою №1".

Її виготовили на 50-те день народження Jay-Z в 2019 році і має вона пробку з 24-каратним золотом, але ключове – вигравіруваний підпис репера. Преміальний коньяк помістили в кришталевий графин форми діаманта.

D’USSÉ
D’USSÉ
Фото: sothebys.com

Гроші з продажу рідкісної одиниці надійшли фонду Шона Картера. Він допомагає молодим фахівцям, мета яких – відкрити власний бізнес.

Sotheby's ще не розголошував покупця, який придбав коньяк D'Ussé за 52 500 доларів.

D’Ussé
D’Ussé
Фото: D’Ussé

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Джерела: sothebys.com , D’Ussé
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