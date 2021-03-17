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Glenturret выпускает лимитированное виски к 60-летию модели Jaguar – E-type

Сегодня, 17:05

Будет лишь 265 единиц

Алкогольный бренд Glenturret специально выпускает коллекцию виски, которое приурочено к 60-летию модели E-type (ее представили в 1961 году) от Jaguar, об этом сообщает Forbes.

Производитель авто Jaguar на сегодня сотрудничает с двумя известными брендами Великобритании, среди которых – Glenturret. Производство виски от бренда к 60-летию E-type лимитированное – только 265 бутылок. Обычно, они производят 216 000 бутылок в год.

Glenturret к 60-летию модели E-type
Glenturret к 60-летию модели E-type
Фото: Forbes


Управляющий The Glenturret – Джон Лори отмечает, что история и производство E-type и их алкогольного бренда перекликается. Говорит, что это два успешных проекта с сильным бэкграундом и похожими ценностями.

Недавно мы писали, можно ли смешивать алкоголь во время вечеринки и кто из звезд имеет собственный бренд текилы.

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