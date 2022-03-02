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Де ховатися від обстрілу в квартирі – інструкція

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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2 березня, 14:42
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У квартирі може бути небезпечно. Найбільше люди страждають від осколків внаслідок ракетних ударів. Розповідаємо, як убезпечити себе вдома
Де ховатися від обстрілів у квартирі
Де ховатися від обстрілів у квартирі / Фото: imdb.com

В Україні війна. Путінська Росія – країна-агресор, яка прагне захопити, розграбувати та вбити. Наша реальність така, що ми мусимо знати, як поводитися під час обстрілу на вулиці, у транспорті та вдома.

Центр протидії дезінформації опублікував поради, де та як сховатися вдома. Ваша квартира також може стати укриттям.

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Де ховатися від обстрілів у квартирі
Де ховатися від обстрілів у квартирі / Фото: Центр протидії дезінформації

  • Виберіть місце у своїй квартирі з глухими стінами. Річ у тім, що перша стіна прийме на себе удар, а друга заблокує уламки.
  • Бажано бути подалі від газових труб.
  • Ванна – ваш надійний притулок. Тут немає газових труб, вона вглибині квартири та за кількома стінами, і там немає вікон. Це важливо! Якщо у вашій ванні є вікно, уламки від удару можуть сильно поранити. Те саме стосується і коридорів.
  • Всі двері зі склом, скляні двері шаф слід зняти, покласти на підлогу і накрити ковдрами.
  • Вікна в квартирі потрібно закрити щільно, не залишайте їх навіть на провітрювання. Краще заклейте плівкою, скотчем.
  • Місця для сну краще обладнати у ванній або коридорі.

Будьте обережні та зайвий раз не виходьте на вулицю. Бережіть свої життя!

Все буде Україна!

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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