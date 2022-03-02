Где прятаться от обстрелов в квартире – инструкция

В квартире может быть опасно. Больше всего люди страдают от осколков в результате ракетных ударов. Рассказываем, как обезопасить себя дома

Где прятаться от обстрелов в квартире / Фото: imdb.com

В Украине война. Путинская Россия – страна-агрессор, которая стремится захватить, разграбить и убить. Наша реальность такова, что мы должны знать, как вести себя при обстреле на улице, в транспорте и дома.

Центр противодействия дезинформации опубликовал советы, где и как укрываться дома. Ваша квартира тоже может стать убежищем.

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Где прятаться от обстрелов в квартире / Фото: Центр протидії дезінформації

Выберите место в своей квартире с глухими стенами. Дело в том, что первая стена возьмет на себя удар, вторая – заблокирует обломки.

Желательно быть подальше от газовых труб.

Ванная – ваше надежное убежище. Тут нет газовых труб, она находится в глубине квартиры и за несколькими стенами, там нет окон. Это важно! Если в вашей ванной есть окно – осколки могут сильно ранить. Это же касается и коридоров.

Все двери со стеклами, стеклянные двери шкафов необходимо снять с петель, положить на пол и накрыть одеялами.

Окна в квартире нужно плотно закрыть, не оставляйте их даже на проветривание. Лучше заклейте их пленкой, скотчем.

Места для сна лучше оборудовать в ванной или коридоре.

Будьте осторожны и лишний раз не выходите на улицу. Берегите свои жизни!

Все буде Україна!

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