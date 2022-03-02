Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Где прятаться от обстрелов в квартире – инструкция

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 марта, 14:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В квартире может быть опасно. Больше всего люди страдают от осколков в результате ракетных ударов. Рассказываем, как обезопасить себя дома
Где прятаться от обстрелов в квартире
Где прятаться от обстрелов в квартире / Фото: imdb.com

В Украине война. Путинская Россия – страна-агрессор, которая стремится захватить, разграбить и убить. Наша реальность такова, что мы должны знать, как вести себя при обстреле на улице, в транспорте и дома.

Центр противодействия дезинформации опубликовал советы, где и как укрываться дома. Ваша квартира тоже может стать убежищем.

Реклама

Где прятаться от обстрелов в квартире
Где прятаться от обстрелов в квартире / Фото: Центр протидії дезінформації

  • Выберите место в своей квартире с глухими стенами. Дело в том, что первая стена возьмет на себя удар, вторая – заблокирует обломки.
  • Желательно быть подальше от газовых труб.
  • Ванная – ваше надежное убежище. Тут нет газовых труб, она находится в глубине квартиры и за несколькими стенами, там нет окон. Это важно! Если в вашей ванной есть окно – осколки могут сильно ранить. Это же касается и коридоров.
  • Все двери со стеклами, стеклянные двери шкафов необходимо снять с петель, положить на пол и накрыть одеялами.
  • Окна в квартире нужно плотно закрыть, не оставляйте их даже на проветривание. Лучше заклейте их пленкой, скотчем.
  • Места для сна лучше оборудовать в ванной или коридоре.

Будьте осторожны и лишний раз не выходите на улицу. Берегите свои жизни!

Все буде Україна!

Реклама

Читайте также:

Артиллерия или стрельба – как действовать во время обстрела

Как оказать доврачебную помощь раненому или человеку в обмороке

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Наши ангелы-хранители

Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
"Призрак Киева". Киевский военный пилот-ас стал символом и легендой украинско-российской войны. За первые 6 дней он сбил 20 самолетов врага...
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять