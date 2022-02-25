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Артилерія чи стрілянина – як діяти під час обстрілу

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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25 лютого, 06:00
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Під час артилерійського, мінометного обстрілу або авіаційного нальоту важливо знати, як правильно поводитися і тримати під рукою базову аптечку
У час артиллерійського, мінометного обстрілу або авіаційного нальоту важливо знайти убежище та запомнити алгоритм дій
У час артиллерійського, мінометного обстрілу або авіаційного нальоту важливо знайти убежище та запомнити алгоритм дій / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Залежно від виду обстрілу важливо знати алгоритм дій – чи бігти у підвал або ховатися у ванній кімнаті. Як поводитися під час артобстрілу чи обстрілів стрілецькою зброєю, розповіли в Центрі стратегічних комунікацій та інформбезпеки Мінкультури та інформполітики.

Що робити під час артобстрілу?

Якщо ви живете у зоні бойових дій, то насамперед потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою плівкою) – це допоможе уникнути розльоту уламків скла. Бажано також вікна закрити, наприклад, мішками з піском або масивними меблями.

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Під час мінометного обстрілу або авіаційного нальоту важливо не залишатися у багатоповерхівках, на сходових майданчиках тощо. Підвали панельних будинків, автозаправки, теж погане укриття.

Під час стрільби краще сховатися в захищеному місці, навіть у ванній, а при артобстрілі закривайте голову, уши й відкривайте гниль, щоб уникнути контузії
Під час стрільби краще сховатися в захищеному місці, навіть у ванній, а при артобстрілі закривайте голову, уши й відкривайте гниль, щоб уникнути контузії / Фото: mil.gov.ua

Якщо артобстріл стався, коли ви в дорозі, падайте на землю, шукайте виступ або хоча б невелике заглиблення. Бетонні конструкції (крім тих, які можуть обрушитися або спалахнути), траншеї, неглибокі підземні колодязі, широкі труби водостоку і канави теж підходять задля укриття. Врятувати від контузії і травм допоможе закриття голови та вух (вуха можна закрити руками), також не бійтеся відкрити рота.

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Що робити при обстрілі зі стрілецької зброї

Під час стрілянини краще сховатися у захищеному приміщенні (наприклад, у ванній кімнаті або навіть залізти у саму ванну). Коли це неможливо, слід лягти, прикрившись предметами, здатними захистити вас від уламків та куль.

При обстрілі ракетами та бомбардуванні не виходьте з укриття, не зачекавши хоча б 10 хвилин після завершення обстрілу
При обстрілі ракетами та бомбардуванні не виходьте з укриття, не зачекавши хоча б 10 хвилин після завершення обстрілу / Фото: mil.gov.ua

Якщо ви потрапили під стрілянину на відкритому місці, краще впасти на землю і закрити голову руками . Ефективним захистом буде будь-який виступ, навіть тротуар, заглиблення у землі чи канава. Укриттям може стати бетонна сміттєва урна або сходинки ганку.

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Не ховайтеся за автомобілями або кіосками – вони часто стають мішенями, – йдеться в пам'ятці, – де б ви не знаходилися, тіло тримайте в максимально безпечному положенні. Згрупуйтеся, ляжте в позу ембріона. Розгорніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками і відкривши рота, щоб близький вибух не завдав шкоди барабанним перетинкам. Чекайте, доки стрілянина не вщухне а пострілів не буде хоча б протягом 5 хвилин.

Що робити при обстрілі ракетами та бомбардуванні

Снаряд або ракету можна побачити і встигнути відреагувати: так, залп реактивної установки добре видно. Вночі це – яскравий спалах на горизонті, а вдень – димні сліди ракет. Ховайтеся у підвалі чи іншому поглибленому приміщенні. Вибирайте місце в кутку між стінами, що несуть, і недалеко від вікон і дверей, щоб миттєво покинути будинок у разі попадання снаряда.

При обстрілі ракетами і бомбардуванні ховайтеся в підвалі або іншому углубленому поміщенні, краще -в бомбосховищі
При обстрілі ракетами і бомбардуванні ховайтеся в підвалі або іншому углубленому поміщенні, краще -в бомбосховищі / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Не виходьте з укриття, не зачекавши хоча б 10 хвилин після завершення обстрілу, адже після залпу зазвичай ведеться уточнення результатів стрілянини та коригування вогню або зміна позиції.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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