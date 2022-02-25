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Як надати долікарську допомогу пораненому або людині в непритомності

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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25 лютого, 07:00
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Надавайте медичну допомогу, лише якщо це безпечно для вас. Важливо вміти оцінити стан потерпілого, зупинити кровотечу, зробити реанімацію і одразу викликати "швидку"
Надавайте медичну допомогу, тільки якщо це безпечно для вас, щоб не нашкодити ні собі, ні пораненій або людині в непритомності
Надавайте медичну допомогу, тільки якщо це безпечно для вас, щоб не нашкодити ні собі, ні пораненій або людині в непритомності / Фото: freepik.com, istockphoto.com

В умовах воєнного стану кожному важливо навчитися надавати долікарську допомогу, але робити це потрібно правильно. Алгоритм надання екстреної допомоги озвучив Коронавірус-інфо .

Як зрозуміти, чи жива людина після обстрілу

Для початку оцінюється стан пораненого або контуженого: перевірте дихання, зверніться до нього із запитанням. Тільки не потрібно натискати на тіло або смикати за руки, щоб переконатися, чи людина жива. Так ви можете ще більше пошкодити перелом або рану.

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Для початку оцінює стан пораненого чи контуженого: перевірте дихання, зверніться до нього із запитанням
Для початку оцінює стан пораненого чи контуженого: перевірте дихання, зверніться до нього із запитанням / Фото: istockphoto.com

Порахуйте вголос від 501 до 510 (це 10 секунд), за цей час людина повинна зробити не менше 2-3 видиха. Якщо людина свідома, то не перевіряйте її дихання і пульс. Потім зателефонуйте за номером "103" і викличіть "швидку", також можна дзвонити в інші екстрені служби (поліція, ДСНС)

Як зупинити кровотечу, якщо людина поранена

Добре, якщо під рукою джгут або спеціальний турнікет, але можна використовувати ремінь, пояс, накладають джгут вище за місце кровотечі.

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Для зупинки кровотечі використовують джгут або спеціальний турнікет, але можна використовувати ремінь, пояс
Для зупинки кровотечі використовують джгут або спеціальний турнікет, але можна використовувати ремінь, пояс / Фото: multiurok.ru

Потрібно запам'ятати або записати час накладання джгута – можна прямо на тілі постраждалого маркером, або запишіть собі у телефон. Якщо нема з чого зробити джгут, то тисніть на рану до приїзду "швидкої".

А коли робити реанімацію та вентиляцію легенів?

Спочатку потрібно очистити дихальні шляхи (якщо є потреба) – якщо в роті потерпілого блювотна маса чи якийсь предмет, це треба прибрати.

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Якщо людина не приходить до тями, починайте серцево-легеневу реанімацію
Якщо людина не приходить до тями, починайте серцево-легеневу реанімацію / Фото: Pinterest

Якщо людина не приходить до тями, починайте серцево-легеневу реанімацію (СЛР):

  • Покладіть потерпілого на спину, закиньте голову назад.
  • Потім двома руками натискайте посередині грудної клітки, поклавши основу однієї долоні на другу. Основу однієї долоні накрийте іншою долонею. Глибина натискання – 5-6 см, а частота має становити близько 100-120 за хвилину.

Двома руками натискайте по середині грудної клітки, поклавши основу однієї долоні на другу
Двома руками натискайте по середині грудної клітки, поклавши основу однієї долоні на другу / Фото: Pinterest

Тримайте пораненого до приїзду "швидкої" в бічному положенні, також якщо людина прийшла до тями, не кидайте її самої, дочекайтеся медиків . Оскільки у больовому шоці людина може спробувати зняти джгут.

Також раніше ми писали, чи зможемо отримати меддопомогу, читайте "Лікарні працюватимуть – як отримати медичну допомогу при військовому стані".

Також дізнайтеся, що робити під час обстрілу, читайте "Як поводитися при обстрілі на вулиці, у транспорті та вдома".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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