Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua

Де знайти сховище

Що робити під час обстрілу

Медична допомога

Тривожна валіза

Поради безпеки

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Здорово

Як поводитися при обстрілі на вулиці, в транспорті та вдома

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 лютого, 17:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Де ховатися під час обстрілу – у бомбосховищі, у ванній або канаві – залежить від того, де ви знаходитесь. Які місця підходять для укриття, а які ні – у статті
При обстрілі на вулиці, в транспорті і вдома потрібно знайти відповідне убежище, тримати подальше від окон
При обстрілі на вулиці, в транспорті і вдома потрібно знайти відповідне убежище, тримати подальше від окон / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Під час вибухів та обстрілів на вулиці врятують підземні переходи та глибокі ями. А ось забігати у під'їзди чи ховатися під машинами не варто. Як поводитися під час обстрілу, які місця кращі для укриття і як зберегти життя – поділилися інформацією в громадській організації "Восток СОС".

Як поводитися при обстрілі на вулиці

Якщо обстріл почався, коли ви на вулиці, то важливо швидше лягти на землю, це знизить ризики влучення уламків від снарядів. Спочатку при польоті снаряда чується свист (або шарудіння), потім відразу вибух. Так от, почули вибух – падайте на землю. Потім огляньтеся – ховатися слід у якомусь виступі, канаві, заглибленні в землі – постарайтеся відшукати таке місце і сховатися там.

Реклама

Коли обстріл застав вас у транспорті, то зупиніться, вийдіть із авто, якщо ви за кермом. Поширена помилка – думати, що на машині ви зможете швидше поїхати від снарядів, що летять. Тим більше, потрапляння снаряда в бензобак – ще небезпечніше.

При взрывах и обстрелах на спасут подземные переходы и сообщения ямы. А вот бегать в подъезды или прятаться под машинами не стоит
При взрывах и обстрелах на спасут подземные переходы и сообщения ямы. А вот бегать в подъезды или прятаться под машинами не стоит / Фото: Донбас-СОС

Якщо ви їдете у таксі, громадському транспорті – вимагайте, щоб водій зупинився та випустив пасажирів. Потрібно бігти у протилежний від обстрілу бік, залягти на землю. Пам'ятайте про згадане вище укриття – спочатку пошукайте його очима, а потім вже перебіжками або відповзанням (швидкими короткими кидками) у перервах між вибухами поспішайте в укриття.

Реклама

Добігши до укриття, лягайте, руками обхопіть голову, закрийте вуха, відкрийте рот – це допоможе уникнути контузії, якщо близько розірветься снаряд. Намагайтеся не піддаватися паніці, як би складно не було: рахуйте вибухи, хвилини, це вас відволікатиме. Знайте, що максимум після сотого вибуху обстріли припиняються, артобстріл триває в середньому 20 хвилин. Ваше завдання – сховатися і пережити цей момент.

Як поводитися при обстрілі будинку

Якщо у вашому будинку є підвал і він відкритий – йдіть туди, якщо ні – краще спуститися з верхніх поверхів на нижні. Сховатися найкраще у внутрішніх кімнатах, серед несучих стін, наприклад, у ванній. У випадку, коли відомий напрямок обстрілу, ховайтеся у найвіддаленішій кімнаті, з протилежного боку. Не стійте біля вікон, не виходьте на балкон!

Потрібно сісти на підлогу біля стіни, що нижча людина – тим менше шансів попадання в неї снарядних уламків. Вікна можна "зміцнити" мішками з піском, диванними подушками, закрити меблями (масивними), в яких є речі.

Реклама

Якщо будете прятатися в погребі, то можна залишити на видном місці великий плакат з надписью, що ви на час обстріла прячетеся там
Якщо будете прятатися в погребі, то можна залишити на видном місці великий плакат з надписью, що ви на час обстріла прячетеся там / Фото: istockphoto.com

Якщо ви живете у приватному будинку, то можна сховатися у льоху. АЛЕ льох при обстрілі може завалити. Якщо ховатиметеся у льоху, то можна залишити на видному місці великий плакат із написом, що ви на час обстрілу ховаєтеся там – і вказати, де сам льох розташований. Беріть із собою гаджети (смартфони, радіо), питну воду.

Які місця підходять для укриття під час обстрілу

Найбезпечніше ховатися в бомбосховищі, тому що там є вентиляція, потужне перекриття та кілька виходів, на відміну від підвалів. Також підходять для укриття метро, підземні переходи, траншеї, оглядові ями в гаражах або на СТО (але саме ті, що на повітрі).

/ Фото: istockphoto.com

Якщо можете відкрити каналізаційний люк і залізти в систему каналізації або водопостачання - теж підходить. На край можна сховатися за високим бордюром або фундаментом паркану. Важливо, щоб укриття було хоч мінімально заглиблене і якнайдалі від будівель, які можуть обвалитися або спалахнути.

Які місця НЕ підходять для укриття під час обстрілу

Під'їзди, багатоповерхові будинки, захаращені підвали – все це може обрушитися під час бомбардування. Також не ховайтеся під машинами, автобусами, під стінами магазинів чи офісів. Через вибухову хвилю зверху летітиме скло, до того ж ризик зсувів теж великий. Не ховайтеся серед будь-яких контейнерів, ящиків, будматеріалів – вони можуть спалахувати.

Що робити після обстрілу

Коли обстріл закінчиться, виходьте з укриття обережно і обов'язково дивіться під ноги! Нічого не беріть із землі, особливо незрозумілих предметів – це можуть бути бойові елементи снарядів або касетна бомба, які від найменшого дотику вибухають.

Також ми писали, як приготувати тривожну валізку і що в неї покласти – читайте "Екстренна валіза" для сім'ї та домашніх тварин: як зібрати все найпотрібніше

І не забудете зібрати аптечку, як це зробити – читайте у "Як зібрати аптечку на випадок надзвичайного стану – що має бути під рукою".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Keep Calm
Корисна порада на сьогодні
Як відновити сили в ці нелегкі часи
Дізнатись!
Doodle Сьогодні
Тетяна Яблонська. 105 років тому цього дня народилася українська художниця, яка жила за трьох соціальних укладів – царизму, соціалізму та в незалежній Україні…
Історія дня - за хвилину
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
21 — 27 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти