Де відпочити в Києві 8-9 травня: афіша заходів та виставок

"Космічний" концерт, виставка 700 тисяч тюльпанів та безкоштовні суперфуди у нових закладах

Київ вийшов із червоної зони! Цього моменту чекали усі, і не лише корінні кияни. Бо активного відпочинку на івентах та концертах давненько не вистачало у місті. Ми знайшли актуальні події на 8-9 травня, бо знаємо, що дома ви не всидите. Зібрали афішу розваг на будь-який смак: від безкоштовної їжі у нових закладах до гучного атмосферного концерту.

Виставка тюльпанів на Співочому полі

Ця подія для любителів пахучої флори – тюльпанів, бо їх розквітло понад 700 тисяч на Співочому полі. На локації висадили понад 30 сортів різнобарвних тюльпанів, які вас здивуються. Крім них також можна побачити нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші квіти.

Тюльпани Фото: Pexels

Коли: з 7 по 23 травня з 10:00.

Вартість квитків: від 25 до 100 гривень.

Де шукати: Лаврська, 31.

Космічний захід Violoncello Show Space

Мріяли почути "живу" музику на віолончелі під зорями? Час прийшов. Бо музикант PETROV VIOLONCELLO презентує повнокупольне музичне шоу в форматі 360 градусів у Київському Планетарії. Учасникам заходу пропонують прослухати неймовірні композиції на віолончелі і водночас насолоджуватися зоряним небом протягом 70 хвилин.

Віолончель Фото: Pixabay

Коли: 8 травня о 19:30.

Де шукати: неподалік метро "Олімпійська", вул. Велика Васильківська, 57/3.

Вартість квитків: 550-800 грн.

Відкриття двох закладів мережі "Сім'ї ресторанів Дмитра Борисова"

Відомий ресторатор Дмитро Борисов відкриває нові бюджетні ресторани у Києві на вихідних – Mushlya та "Білий налив". У дебютний день обіцяють музику, безкоштовну їжу (деякі позиції) та напої за сторіс із відміткою в Інстаграм. Зауважте, якщо хочете потрапити на дегустацію!

"Білий налив" Фото: rau

Де і коли відвідати:

8 травня – Mushlya біля Палацу Україна, шукайте на Великій Васильківській, 111/113;

9 травня – "Білий налив" на ВДНГ, знайдете на Липовій алеї.

Вечір музики THE SOUND OF YOUR SONGS

Цей захід для меломанів! Українських саксофоніст Андрій Чмут, який співпрацював з відомими виконавцями, як Джамала і Тіна Кароль влаштовує шоу THE SOUND OF YOUR SONGS. На заході прозвучать нові композиції виконавця, які вразять ваші струни душі. Бо як сказала Джамала – "Музика, яку створює та грає Андрій Чмут, торкається душі, і від неї по тілу "мурахи"". Варто перевірити сказане на собі!

Андрій Чмут Фото: caribbean.com

Коли: 9 травня о 19:00.

Де шукати: CARIBBEAN club, вул. С. Петлюри, 4

Вартість квитка: від 290 до 690 гривень.

Нещодавно ми розповіли, як готувати коктейлі з вином на вечірках.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися