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Де покататися на конях у Києві і за містом весною-2021: огляд найкращих кінних клубів

Сьогодні, 12:25

Місця, де можна покататися верхи як новачкам, так і професіоналам

Багато хто мріє навчитися їздити верхи або ж просто насолодитися кінною прогулянкою на природі. Нарешті наближується теплий сезон, отже саме час насолодитися активним відпочинком. Тому, якщо ви шукаєте, де покататися на конях в Києві та Київській області, ми зібрали відмінні варіанти.

Для жителів Києва і його околиць є численні ранчо і кінно-спортивні клуби, які надають прокат коней і можливість навчання верхової їзди з інструктором.

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Де покататися на конях
Де покататися на конях
Фото: unsplash.com

Де покататися на конях у Київській області: КСК "Магнат"

Заміський клуб, розміщений недалеко від Києва, порадує як досвідчених їздців, так і початківців. Навчання проходить у критому манежі, тому можливе за будь-яких погодних умов. Тут можна вирушити на кінну прогулянку за територію комплексу на природу, пройти навчання у досвідчених інструкторів і просто насолодитися приємним відпочинком за містом. У КСК "Магнат" навчаються не тільки верховій їзді, а й правильному догляду за конем, а власники коней можуть скористатися послугами догляду, транспортування і тренінгу їхніх улюбленців.

Де: с. Чубинське, вул. Липнева, 1

Де покататися на конях з дітьми
Де покататися на конях з дітьми
Фото: unsplash.com

Де покататися на конях у Києві: КСК "Ранчо"

Зарядитися позитивними емоціями під час прогулянки верхи можна в кінно-спортивному клубі "Ранчо". У клубі є прокат коней, також можна пройти програму навчання верхової їзди та навіть організувати корпоративний відпочинок. Також клуб надає послуги іпотерапії. На території клубу є альтанки, мангал і можливість пограти в пейнтбол.

Де: Київ, вул. Деснянська, 16

Уроки верхової їзди: КСК "Болівар"

Познайомитись ближче з дивовижними тваринами можна в кінно-спортивному клубі "Болівар" який розміщується в Київській області. Клуб був заснований ще у 2001 році, головними його напрямками є конкур, виїзди і кінні пробіги. Двері клубу відкриті як для професіоналів, так і для новачків. Навіть найменші вершники зможуть навчитися їздити верхи, адже серед навчальних коней є шотландський поні. Також у клубі можна замовити фотосесію, а для власників коней надають широкий спектр послуг з догляду за твариною.

Де : с. Здорівка, вул. Щорса, 114, Васильківський район

Де в Києві покататися на конях / Ілюстративне фото
Де в Києві покататися на конях / Ілюстративне фото
Фото: unsplash.com

Кінні прогулянки в Києві: кінно-прогулянкова база "Набіг"

Тут можна покататися на конях зі своїми друзями або ж цілою родиною. Досвідчений інструктор допоможе новачкам всього за кілька занять почати їздити верхи та зробити це новим хобі. Можна вирушити на разову кінну прогулянку лісом, взяти індивідуальний урок навчання верхової їзди, а також придбати абонементи на 10 занять. Кінно-прогулянкова база також надає послуги замовлення карети або екіпажу і працює на дитячих святах і корпоративах.

Де: вул. Вишгородська 85-В

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