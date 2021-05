Где отдохнуть в Киеве 8-9 мая: афиша мероприятий и выставок

"Космический" концерт, выставка 70 тысяч тюльпанов и бесплатные суперфуды в новых заведениях

Киев вышел из красной зоны! Этого момента ждали все, и не только коренные киевляне. Потому что активного отдыха на ивентах и концертах давно не хватало в городе. Мы нашли актуальные события на 8-9 мая, ибо знаем, что дома вы не усидите. Собрали афишу развлечений на любой вкус: от бесплатной еды в новых заведениях и до громкого атмосферного концерта.

Выставка тюльпанов на Певческом поле

Это событие для любителей ароматной флоры – тюльпанов, потому что их расцвело более 700 тысяч на Певческом поле. На локации высадили больше 30 сортов разноцветных тюльпанов, которые вас удивят. Кроме них, можно увидеть нарциссы, ирисы, крокусы, мускари и другие цветы.

Когда: с 7 по 23 мая с 10:00 утра.

Стоимость билетов: от 25 до 100 гривен.

Где искать: Лаврская, 31.

Космическое мероприятие Violoncello Show Space

Мечтали услышать "живую" музыку на виолончели под звездами? Время пришло. Музыкант PETROV VIOLONCELLO представляет полнокупольное музыкальное шоу формата 360 градусов в Киевском Планетарии. Участникам мероприятия предлагают прослушать невероятные композиции на виолончели и одновременно наслаждаться звездным небом в течение 70 минут.

Когда: 8 мая в 19:30.

Где искать: недалеко от метро "Олимпийская", ул. Большая Васильковская, 57/3.

Стоимость билетов: 550-800 грн.

Открытие двух заведений сети "Семьи ресторанов Дмитрия Борисова"

Известный ресторатор Дмитрий Борисов открывает новые бюджетные заведения в Киеве на выходных – Mushlya и "Белый налив". В дебютный день обещают музыку, бесплатную еду (некоторые позиции) и напитки за сторис с отметкой в Инстаграм. Заметьте, если хотите попасть на дегустацию!

Где и когда посетить:

8 мая – Mushlya возле Дворца Украина, ищите на Большой Васильковской, 111/113;

9 мая – "Белый налив" на ВДНХ, найдете на Липовой аллее.

Вечер музыки THE SOUND OF YOUR SONGS

Это мероприятие для меломанов! Украинский саксофонист Андрей Чмут, который сотрудничал с известными исполнителями, как Джамала и Тина Кароль, устраивает шоу THE SOUND OF YOUR SONGS. На концерте прозвучат новые композиции исполнителя, которые поразят ваши струны души. И как сказала Джамала – "Музыка, которую создает и играет Андрей Чмут, касается души, и от нее по телу "муравьи". Стоит проверить сказанное на себе!

Когда: 9 мая в 19:00.

Где искать: CARIBBEAN club, ул. С. Петлюры, 4

Стоимость билета: от 290 до 690 гривен.

