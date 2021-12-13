Олена Зеленська розповіла, яка книга ідеальна для зимових вечорів

Перша леді України розповіла про важливу ініціативу та поділилася особистими уподобаннями. Розповідаємо подробиці

Олена Зеленська розповіла, що читати взимку / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська опублікувала в Instagram пост, у якому поділилася, яку книгу зараз читає українською мовою. Поки ми розглядаємо образи першої леді України, Зеленська зазначила, що цей тиждень у країні оголошено Національним тижнем читання.

За словами Олени, це свято має об'єднати читачів, письменників, бібліотекарів, видавців та книголюбів по всій країні.

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Щодо її особистого вибору, то дружина президента України розповіла, що зараз читає книгу британської письменниці Джоан Гарріс під назвою "П'ять четвертинок апельсина".

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Хотіла чогось атмосферного, у що можна загорнутися грудневого вечора, як у м'який плед, теплої сімейної саги на тлі історичних подій – на кшталт "Гарного року" або "Смажених зелених помідорів…". Отримала більше: разом зі зворушливими дитячими спогадами та сімейними історіями – це книга про війну. Про її страшні наслідки навіть через покоління. Про передчасне дорослішання дітей і незрілість дорослих. Про ненависть, яку може зупинити тільки любов.

Перша леді розповіла, як можна приєднатися до Тижня читання. Для цього потрібно:

Сходити в бібліотеку та взяти там книги.

Купити книги як подарунок близьким або подарувати нові видання бібліотеці чи школі.

Подивитися спектакль "Я – Леся" – про юнацькі роки Лесі Українки.

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