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Олена Зеленська розповіла, яка книга ідеальна для зимових вечорів

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
13 грудня, 16:09
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Перша леді України розповіла про важливу ініціативу та поділилася особистими уподобаннями. Розповідаємо подробиці
Олена Зеленська розповіла, що читати взимку
Олена Зеленська розповіла, що читати взимку / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська опублікувала в Instagram пост, у якому поділилася, яку книгу зараз читає українською мовою. Поки ми розглядаємо образи першої леді України, Зеленська зазначила, що цей тиждень у країні оголошено Національним тижнем читання.

За словами Олени, це свято має об'єднати читачів, письменників, бібліотекарів, видавців та книголюбів по всій країні.

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Щодо її особистого вибору, то дружина президента України розповіла, що зараз читає книгу британської письменниці Джоан Гарріс під назвою "П'ять четвертинок апельсина".

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Хотіла чогось атмосферного, у що можна загорнутися грудневого вечора, як у м'який плед, теплої сімейної саги на тлі історичних подій – на кшталт "Гарного року" або "Смажених зелених помідорів…". Отримала більше: разом зі зворушливими дитячими спогадами та сімейними історіями – це книга про війну. Про її страшні наслідки навіть через покоління. Про передчасне дорослішання дітей і незрілість дорослих. Про ненависть, яку може зупинити тільки любов.

Перша леді розповіла, як можна приєднатися до Тижня читання. Для цього потрібно:

  • Сходити в бібліотеку та взяти там книги.
  • Купити книги як подарунок близьким або подарувати нові видання бібліотеці чи школі.
  • Подивитися спектакль "Я – Леся" – про юнацькі роки Лесі Українки.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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