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Елена Зеленская рассказала, какая книга идеальна для зимних вечеров

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
13 декабря, 16:09
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Первая леди Украины рассказала о важной инициативе и поделилась личными предпочтениями. Рассказываем подробности
Елена Зеленская рассказала, что читать зимой
Елена Зеленская рассказала, что читать зимой / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская опубликовала в Instagram пост, в котором поделилась, какую книгу сейчас читает на украинском языке. Пока мы рассматриваем образы первой леди Украины, Зеленская отметила, что эта неделя в стране объявлена Национальной неделей чтения.

По словам Елены, этот праздник должен объединить читателей, писателей, библиотекарей, издателей и книголюбов по всей стране.

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Что касается ее личного выбора, то супруга президента Украины рассказала, что сейчас читает книгу британской писательницы Джоан Харрис под названием "Пять четвертинок апельсина".

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Хотела чего-то атмосферного, во что можно закутаться декабрьским вечером, как в мягкий плед, теплой семейной саги на фоне исторических событий – вроде "Хорошего года" или "Жареных зеленых помидоров…". Получила большее: вместе с трогательными детскими воспоминаниями и семейными историями – это книга о войне. О ее страшных последствиях даже через поколение. О преждевременном взрослении детей и незрелости взрослых. О ненависти, которую может остановить только любовь.

Первая леди рассказала, как можно присоединиться к Неделе чтения. Для этого нужно:

  • Сходить в библиотеку и взять там книги.
  • Купить книги в качестве подарка близким либо подарить новые издания библиотеке или школе.
  • Посмотреть спектакль "Я – Леся" – про юношеские годы Леси Украинки.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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