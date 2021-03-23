Експорт британського віскі за рік зменшився майже на дві третини
Одна з причин – Covid-19
Експорт віскі з Великобританії в січні 2021 зменшився на 66,5 мільйонів фунтів у порівнянні з 2020 роком. Однією з причин називають пандемію. Про це повідомляє The Drinks Business.
Скорочення експорту віскі на дві третини підтвердила Федерація продуктів харчування і напоїв Великобританії (FDF). Повідомляється, що в січні-2021 експорт віскі скоротився до 38,9 мільйонів фунтів, в 2020 році ця цифра була 105,4 мільйона фунтів. В результаті експорт зменшився на 66,5 мільйонів фунтів – майже дві третини від суми.
Загальний експорт продуктів харчування та напоїв в січні 2021 за даними HMRC (Управління з податків і митних зборів Великобританії) також зменшився, в порівнянні з січнем 2020 року.
Імпорт вина з ЄС теж знизився на 19,7%: у 2020 році сума становила 135,6 мільйонів фунтів, а в 2021 році – 108,9 мільйонів фунтів.
Зниження статистики експорту в грошовому еквіваленті в FDF пов'язують з Covid-19 і Brexit.
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