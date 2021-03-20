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У Великобританії 39% людей будуть пити більше алкоголю після пом'якшення карантину

Сьогодні, 12:06

Британці також почнуть більше їсти

Введений карантин у Великобританії, який передбачає закриття закладів громадського харчування змотивував університет Шеффілд Халлам провести дослідження напередодні пом'якшення карантинних норм. Мета якого – порівняти, чи зміняться звички жителів до та після пом'якшення карантину.

Дослідження показало, що третина британців збільшить вживання алкоголю і їжі, коли заклади працюватимуть у звичайному режимі. Про це повідомляє The Spirits Business.

Британський університет Шеффілд Халлам провів дослідження серед 2000 споживачів, щоб визначити їх попит на відвідування закладів, які планують відкрити 12 квітня для обслуговування на відкритому повітрі і 17 травня в приміщенні.

Фото: Pinterest

Дослідження показало, що третина споживачів (39%) буде частіше пити, в порівнянні з періодом до пандемії. Цей показник виріс до 66% серед 18-24-річних і 55% у віці від 25 до 34 років.

Дослідники виявили, що попит на відвідування закладів був найсильнішим в північно-східному регіоні – 55% жителів, Йоркширі – 45% і Лондоні – 44%.

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