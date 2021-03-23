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Экспорт британского виски за год уменьшился почти на две третьих

Сегодня, 19:28

Одна из причин – Covid-19

Экспорт виски из Великобритании в январе 2021 уменьшился на 66,5 миллионов фунтов по сравнению с 2020 годом. Одной из причин называют пандемию. Об этом сообщает The Drinks Business.

Сокращение экспорта виски на две трети подтвердила Федерация продуктов питания и напитков Великобритании (FDF). Сообщается, что в январе-2021 экспорт виски сократился до 38,9 миллиона фунтов – в 2020 году было 105,4 миллиона фунтов. В результате экспорт уменьшился на 66,5 миллиона фунтов – почти на две трети от суммы.

Фото: Pinterest

Общий экспорт продуктов питания и напитков в январе 2021 по данным HMRC (Управление по налогам и таможенным сборам Великобритании) также уменьшился, по сравнению с январем 2020 года.

Импорт вина из ЕС тоже снизился на 19,7%: в 2020 году сумма составляла 135,6 миллионов фунтов, а в 2021 году – 108,9 миллиона фунтов.

Снижение статистики экспорта в денежном эквиваленте в FDF связывают с Covid-19 и Brexit.

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