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Гідний поваги! Канадський режисер продає стікери та футболки, а гроші передає українським дітям-сиротам

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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23 лютого, 16:24
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Крістіан Борис, який за тиждень зміг зібрати понад півмільйона гривень, розповів, як йому спала на думку така ідея
Крістіан Борис зібрав півмільйона гривень для українських дітей-сиріт, продаючи футболки
Крістіан Борис зібрав півмільйона гривень для українських дітей-сиріт, продаючи футболки / Фото: instagram.com/saintjavelin/

Ми вже розповіли, що можна зробити, щоб захищати свої міста у разі вторгнення Росії, адже зараз будь-яка допомога на підтримка будуть корисними. Канадський репортер та режисер Крістіан Борис також зміг бути другом для нашої країни, запустивши продаж футболок та стікерів.

Чоловік почав продавати товари для допомоги благодійним організаціям, які займаються питаннями дітей, які постраждали через війну в Україні. Загалом за тиждень йому вдалося зібрати понад 20 тис. доларів (понад 587 тис. грн).

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Крістіан Борис зібрав півмільйона гривень для українських дітей-сиріт, продаючи футболки та стікери
Крістіан Борис зібрав півмільйона гривень для українських дітей-сиріт, продаючи футболки та стікери / Фото: instagram.com/saintjavelin/

Крістін розповів, що така ідея спала на думку раптово, коли друг надіслав йому мем "Святий Джевелін України", після чого він попросив знайомого дизайнера Євгена Шалашова зробити кілька стікерів із цим зображенням.

Крістіан надіслав мені зображення Богородиці з "джавеліном" невідомого автора в дуже поганій якості та попросив чітко це промалювати, щоб він міг зробити стікери та продавати їх, а отримані кошти віддати на благодійність.

— поділився дизайнер.

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Після цього Крістіан запустив свій сайт, на якому продає стікери по 10 доларів (2900 грн) та футболки по 30 доларів (880 грн) з принтом зображення. Усі зароблені гроші чоловік обіцяє передати канадській благодійній організації Help Us Help, яка займається гуманітарною допомогою та освітніми проєктами в Україні.

Крістіан Борис зібрав півмільйона гривень для українських дітей-сиріт, продаючи футболки та стікери
Крістіан Борис зібрав півмільйона гривень для українських дітей-сиріт, продаючи футболки та стікери / Фото: instagram.com/saintjavelin/

Також Крістіан вже не раз висвітлював міжнародні конфлікти у відомих світових виданнях, таких як BBC, CBC, Vice, Al Jazeera, The Guardian, The Washington Post та інших. А кілька років тому він побував у зоні проведення антитерористичних операцій на Донбасі як репортер і зняв там фільм про дітей-сиріт, у яких війна відібрала батьків.

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Крім цього, Крістіан є фундатором маркетингового агентства Black Hawk.

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Нагадаємо, що психологи безкоштовно консультуватимуть сім'ї військових. Куди звертатися .

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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