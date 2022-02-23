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Психологи безкоштовно консультуватимуть сім'ї військових. Куди звертатися

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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23 лютого, 12:50
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Психологи нададуть допомогу тим, хто її потребує: проведуть безкоштовні консультації, організують групу підтримки, нададуть знижку на курс
З'явилася ініціатива психологічної підтримки сімей військових
З'явилася ініціатива психологічної підтримки сімей військових / Фото: Pixabay

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні запустили Telegram-бот на випадок надзвичайної ситуації. Тепер є ще одна хороша новина — Національна психологічна асоціація започаткувала ініціативи для підтримки сімей захисників України: "Я буду твоїм тилом". Фахівці нададуть допомогу дружинам, близьким родичам та дітям героїв.

Психологи можуть надати підтримку тим, хто її потребує: провести безкоштовні консультації або надати знижку, організувати групу підтримки. Зустрічі можна провести в онлайн-форматі, телефоном або через відеозв'язок. У разі виникнення запитань чи необхідності отримання допомоги, треба писати на електронну пошту [email protected], після чого помічники з'єднають вас з потрібним спеціалістом у порядку живої черги.

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Ініціатива працює під девізом: поки ти захищаєш нашу країну, ми подбаємо про твоїх рідних. Національна психологічна асоціація запрошує бажаючих психологів України взяти участь у ініціативі.

Важливо! Це формат кризової психологічної допомоги і не передбачає тривалої психотерапії.

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Також читайте поради психолога, як відновити сили та зберегти емоційний баланс у ці нелегкі часи.

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Олена Мело Тсіна
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