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"Все буде добре!" Топ-10 пісень про Україну, які повернуть віру у світле майбутнє

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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23 лютого, 07:00
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Ми створили для вас плейлист із музикою, яка по-справжньому заряджає оптимізмом та вірою у світле майбутнє
Надихаюча музика, яка наповнює оптимізмом та вірою у краще
Надихаюча музика, яка наповнює оптимізмом та вірою у краще / Фото: instagram.com/nicole.borman/, instagram.com/ukraine_is_/

Від тривожних новин нікуди не можна сховатися: вони звучать звідусіль, маячать заголовками у друкованій пресі, передаються сарафанним радіо у маршрутках, метро і навіть таксі. Щоб хоч якось відволіктися від негативу, раніше ми з вами ділилися добіркою, як українці відреагували на визнання Путіним "ЛДНР". А тепер пропонуємо повністю відключитися від того, що відбувається, і послухати музику українських виконавців, що надихає.

Музика – вірний і надійний засіб від суму та печалі. Правильно підібрана пісня здатна кардинально змінити настрій на краще і зробити нас трохи щасливішими.

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В Україні дуже багато неймовірних пісень, які не втрачають своєї актуальності, а з роками лише стають досконалішими та прекраснішими. Це безсмертні композиції про патріотизм і любов до своєї найкрасивішої, найсильнішої і незалежної країни! Слухайте та пам'ятайте: все буде добре!

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Також дивіться: в Україні запустили Telegram-бот на випадок надзвичайної ситуації. У ньому нам розкажуть, що робити при вторгненні та небезпечних ситуаціях. Але є причини сильно на нього не розраховувати.

Читайте як відновити сили та зберегти емоційний баланс у ці нелегкі часи – поради психолога. Фахівець дала поради, як упоратися, коли емоції зашкалюють.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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