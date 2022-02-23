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Достойный уважения! Канадский режиссер продает стикеры и футболки, а деньги передает украинским детям-сиротам

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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23 февраля, 16:24
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Кристиан Борис, который за неделю смог собрать более полумиллиона гривен, рассказал, как ему пришла в голову такая идея
Кристиан Борис собрал полмиллиона гривен для украинских детей-сирот, продавая футболки
Кристиан Борис собрал полмиллиона гривен для украинских детей-сирот, продавая футболки / Фото: instagram.com/saintjavelin/

Мы уже рассказали, что можно сделать, чтобы защищать свои города в случае вторжения России, ведь сейчас любая помощь о поддержка будут бесценны. Канадский репортер и режиссер Кристиан Борис также смог быть полезным для нашей страны, запустив продажу футболок и стикеров.

Мужчина начал продавать товары для помощи благотворительным организациям, занимающимся вопросами детей, пострадавших из-за войны в Украине. Всего за неделю ему удалось собрать более 20 тыс. долларов (свыше 587 тыс. грн).

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Кристиан Борис собрал полмиллиона гривен для украинских детей-сирот, продавая футболки и стикеры
Кристиан Борис собрал полмиллиона гривен для украинских детей-сирот, продавая футболки и стикеры / Фото: instagram.com/saintjavelin/

Кристин рассказал, что такая идея пришла в голову внезапно, когда друг прислал ему мем "Святой Джевелин Украины", после чего он попросил знакомого дизайнера Евгения Шалашова сделать несколько стикеров с этим изображением.

Кристиан прислал мне изображение Богородицы с "джавелином" неизвестного автора в очень плохом качестве и попросил четко это прорисовать, чтобы он мог сделать стикеры и продавать их, а полученные средства отдать на благотворительность.

— поделился дизайнер.

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После этого Кристиан запустил свой сайт, на котором продает стикеры по 10 долларов (2900 грн) и футболки по 30 долларов (880 грн) с принтом изображения. Все заработанные деньги мужчина обещает передать канадской благотворительной организации Help Us Help, которая занимается гуманитарной помощью и образовательными проектами в Украине.

Кристиан Борис собрал полмиллиона гривен для украинских детей-сирот, продавая футболки и стикеры
Кристиан Борис собрал полмиллиона гривен для украинских детей-сирот, продавая футболки и стикеры / Фото: instagram.com/saintjavelin/

Также Кристиан уже не единожды освещал международные конфликты в известных мировых изданиях, таких как BBC, CBC, Vice, Al Jazeera, The Guardian, The Washington Post и других. А пару лет назад он побывал в зоне проведения антитеррористических операций на Донбассе в качестве репортера и снял там фильм о детях-сиротах, у которых война отобрала отцов.

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Помимо этого, Кристиан является основателем маркетингового агентства Black Hawk.

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Напомним, что психологи бесплатно будут консультировать семьи военных. Куда обращаться.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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