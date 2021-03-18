Бренд Cîroc випустив нову горілку з цитрусами – Summer Citrus

Але це лімітована одиниця

Бренд Cîroc поповнився новим продуктом в арсеналі, вони створили лімітовану горілку з цитрусами Summer Citrus, про це повідомляє The Spirits Business.

Нагадаємо, що Cîroc – бренд популярного британського алкогольного виробника Diageo. А сам Cîroc відомий своєю горілкою преміум-класу.

Ciroc Summer Citrus – "повноцінний" спиртний напій з вмістом алкоголю 35%, в основі якого перегнана горілка з французького винограду. Він також з натуральним апельсиновим і цитрусовим ароматами.

Summer Citrus Фото: Spirits Business

Репер Шон Комбс (партнер бренду Cîroc) назвав напій ідеальним доповненням до літніх свят з друзями і сім'єю.

Cîroc Summer Citrus продають за ціною 940 гривень.

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