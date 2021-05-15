Де розважитися 15-16 травня в Києві: добірка вечірок та заходів

Цікаво, що оберете ви: "Кураж Springtime", концерт Макса Барських чи DJ-сет із Дашею Коломієць

Досі немаєте планів на вихідні, але хочете провести їх активно та отримати нові враження? Ми зібрали найкращі заходи, які пройдуть 15 та 16 травня у столиці. Оберіть "свій" і відпочиньте на вихідних незабутньо.

Цього вікенду – 15 та 16 травня – відбудеться перший 2021 року "Кураж Базар". Любителі особливих речей зможуть відвідати вінтажну барахолку, а поціновувачі майстер-класів – спробувати себе в новому занятті, наприклад гончарстві. Протягом івенту вас розважатимуть діджеї, а лектори здивують своїми промовами. І не без фудкортів та смачної випивки, які доповнюватимуть атмосферу. Вангуємо, там ви зустрінете своїх знайомих, бо кураж – єднає!

"Кураж Springtime: Мау" Фото: parter.ua

Ціна: 150 гривень.

Час роботи: з 12:00 до 22:00.

Де шукати: неподалік метро "Виставковий центр" на 19-му павільоні ВДНХ, проспект Глушкова, 1.

Вечірка "Всі. Свої"

15 травня відбудеться дебютна вечірка 2021 року "Всі. Свої" на терасі під відкритим небом D12. Ведуча вечору – Даша Коломієць, яка здивує запальними сетами, а на розігріві не дасть засумувати DJ Slef. Тут ви зустрінете на тлі хіп-хопу, хаусу і диско-сетів неймовірний травневий захід сонця. На вечірку пропустять максимум 500 осіб – встигніть забронювати своє місце під небом.

Перша вечірка сезону "Всі. Свої" Фото: parter.ua

Ціна: 120 гривень.

Час роботи: старт о 18:00.

Де шукати: вул. Десятинна, 12.

VIVA! Awards

16 травня відбудеться церемонія нагородження премії VIVA! Awards. На цьогорічному івенті отримають відзнаки представники різних галузей, які в скрутний час коронавірусу трансформувалися та продовжували реалізовувати себе. Ведучими івенту будуть Інна та Тимур Мірошниченко, а спеціально запрошеними гостями – Макс Барських, гурт TVORCHI, DJ Nana та DJ Jean Gritsfeldt. Чому б вам не провести вечір неділі у колі селебрітіс та під якісну музику?

Церемонія VIVA! Awards Фото: karabas.com

Ціна: від 2500 гривень.

Час роботи: початок о 19:00.

Де шукати: на порту відпочинку NAVY – с. Осещина, вул. Київська, 2 г.

Концерт Макса Барських

Якщо запрошеного Макса Барських на церемонії VIVA! Awards вам недостатньо, то приходьте на його сольний концерт 15 травня. Виконавець представить не лише відомі хіти, а й здивує новими композиціями в яких є шанс потрапити до ТОП-списків. У вас є можливість почути їх одними із перших на заході.

Концерт Макса Барських Фото: karabas.com

Ціна: від 1650 гривень.

Час роботи: старт о 20:00.

Де шукати: Оsocor Residence – вул. Виноградна, 2.

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