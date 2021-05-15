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Где развлечься 15-16 мая в Киеве: подборка вечеринок и мероприятий

Сегодня, 12:35

Интересно, что выберете вы: "Кураж Springtime", концерт Макса Барских или DJ-сет с Дашей Коломиец

У вас до сих пор нету планов на выходные, но хотите провести их активно и получить новые впечатления? Мы собрали лучшие мероприятия, которые пройдут 15 и 16 мая в столице. Выберите "свое" и отдохните на выходных незабываемо.

"Кураж Springtime: Мау"

В этот уикенд – 15 и 16 мая – состоится первый в 2021 году "Кураж Базар". Любители особых вещей смогут посетить винтажную барахолку, а ценители мастер-классов – попробовать себя в новом занятии, например гончарстве. В течение ивента вас будут развлекать диджеи, а лекторы удивят своими спичами. И не без фудкортов и вкусной выпивки, которые будут дополнять атмосферу. Вангуем, там вы встретите своих знакомых, потому что кураж – объединяет!

"Кураж Springtime: Мау"
Фото: parter.ua

Цена: 150 гривен.

Время работы: с 12:00 до 22:00.

Где искать: недалеко от метро "Выставочный центр" на 19-м павильоне ВДНХ, проспект Глушкова, 1.

Вечеринка "Всі. Свої "

15 мая пройдет дебютная вечеринка 2021 "Всі. Свої "на террасе под открытым небом D12. Ведущая вечера – Даша Коломиец, которая удивит невероятными сетами, а на разогреве не даст заскучать DJ Slef. Здесь вы встретите на фоне хип-хопа, хауса и диско-сетов невероятный майский закат. На вечеринку пропустят максимум 500 человек – успейте забронировать свое место под небом.

Первая вечеринка сезона "Всі. Свої"
Первая вечеринка сезона "Всі. Свої"
Фото: parter.ua

Цена: 120 гривен.

Время работы: старт в 18:00.

Где искать: ул. Десятинная, 12.

VIVA! Awards

16 мая состоится церемония награждения премии VIVA! Awards. На нынешнем ивенте получат награды представители различных отраслей, которые в трудное время коронавируса трансформировались и продолжали реализовывать себя. Ведущими ивента будут Инна и Тимур Мирошниченко, а специально приглашенными гостями – Макс Барских, группа TVORCHI, DJ Nana и DJ Jean Gritsfeldt. Почему бы вам не провести вечер воскресенья в кругу селебритис и под качественную музыку?

Церемония VIVA! Awards
Церемония VIVA! Awards
Фото: karabas.com

Цена: от 2500 гривен.

Время работы: начало в 19:00.

Где искать: на порту отдыха NAVY – с. Осещина, ул. Киевская, 2 г.

Концерт Макса Барских

Если приглашенного Макса Барских на церемонии VIVA! Awards вам недостаточно, то приходите на его сольный концерт 15 мая. Исполнитель представит не только известные хиты, но и удивит новыми композициями в которых есть шанс попасть в ТОП-списки. У вас будет возможность услышать их одними из первых на ивенте.

Концерт Макса Барских
Концерт Макса Барских
Фото: karabas.com

Цена: от 1650 гривен.

Время работы: старт в 20:00.

Где искать: Оsocor Residence – ул. Виноградная, 2.

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Источники: karabas.com , parter.ua
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