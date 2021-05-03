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ТОП-5 парків Києва для ідеальних прогулянок

Сьогодні, 13:44

Найкращі місця столиці для відпочинку на свіжому повітрі

Тішитеся завершенню локдауну в Києві і складає маршрути для активного відпочинку під час теплих днів, які чекають попереду? Ми знали! І зібрали в одній статті ТОП-5 парків для прогулянок в хорошу погоду, які ви оціните. Вони не лише для "дослідження" підійдуть, а й для оригінальних фотосесій.

Ботанічний сад ім. академіка Олександра Фоміна

Цей ботанічний сад популярний протягом року, бо під час кожного сезону він має інші настрої і "картинку". Та наприкінці весни місце користується найбільшою популярністю, бо цвітуть магнолії. І любителі естетичних фото перебувають тут 24/7! Як то кажуть, "шукають" вдалий кадр і чекають, щоб людей було якнайменше (а їх все більше і більше). Та не магноліями єдиними, тут преставлене й інше різноманіття флори. Як щодо садових троянд, сакури і квітучих рододендронів? І, звісно, без класики жанру Києва не обійдеться – каштанів. Територія саду розділена на дві частини: наукову, яка закрита для прогулянок і відкриту, яка більш популярна. Але на закриту теж можете потрапити, якщо домовитеся завчасно.

Де знайти: біля метро "Університет".

Ботанічний сад ім. академіка М. М. Гришка

Ботанічний сад імені академіка М.М. Гришко
Ботанічний сад імені академіка М.М. Гришко
Фото: facebook.com

Це ще один ботанічний сад, яким можна вихвалятися перед друзями-біологами і поціновувачами "живих" ексклюзивних рослин. Тут зібрані різновиди з багатьох континентів світу! Від центрального входу розходяться кілька доріг до алей, одна веде до розарія – він відомий багатою колекцією троянд. У сирингарії ви знайдете колекцію бузку, в якому понад 20 видів. Уявіть, він ще й у різних кольорах! Після сирингарію, пройшовши вздовж Іонинського монастиря ви опинитеся в саду магнолій. Місце одразу відчуєте у прямому сенсі слова, бо аромат цвіту навесні неймовірний. А за садом магнолій знайдете плато, де відкривається прекрасний вид на Дніпро та лівий берег Києва. Словом, тут можна блукати довго, бо в ботанічному саду зібрана велика колекція зразків тропічних і субтропічних рослин – їх понад три тисячі. Плануйте час, беріть друзів і не забудьте фотоапарат, бо захочете все зазнімкувати!

Де знайти: вул. Тимірязєвська, 1.

Парк "Кіото"

парк Кіото
парк Кіото
Фото: facebook.com

Шанувальники Японії, ви тут? Бо третє місце у ТОП-списку з підтекстом цієї країни. Парк був побудований у 1972 році на знак дружби між Києвом і "культурною Меккою" Японії – Кіото. Звісно, без традиційного японського стилю не обійшлося. На честь відкриття Японія подарувала киянам пагоду – гранітну споруду, яка складається з кам'яних ярусів зі священними предметами. Словом, кажуть, що пагода позитивно впливає на атмосферу місцевості. Цікаво, а на відвідувачів вона теж актуалізується? В теплий сезон це місце популярне через квітучі сакури, як Хрещатик на День Києва. Але не сакурами єдими, рекомендуємо відвідати ще маленький ставок із водоспадом і сад каменів. Локація ще підійде для проведення пікніків, неспішних прогулянок і катання на роликах.

Де знайти: біля метро "Лісова".

Парк "Володимирська гірка"

Володимирська гірка
Володимирська гірка
Фото: facebook.com

Цей один із найпопулярніших парків Києва. І не лише тому, що розташований в центрі міста та дотичний до прозорого мейнстримного мосту (після якого всі туристи прямують до "Володимирської гірки"). А через панораму столиці, яка відкривається з локації. Прогулюючись алеями парку, ви не пройдете повз велику Кокорівську альтанку, бо з неї видніється неймовірний Труханів острів і сусідні локації. Ще одна візитна картка "Володимирської гірки" – фунікулер, який з'єднує Володимирську гірку з Подолом. Друга Кокорівська альтанка розташована ближче до Андріївської церкви. Звісно, ви й не оминете поглядом красивий фонтан біля пам'ятника Володимиру Великого. У парку люблять гуляти з дітьми – для них облаштований дитячий ігровий майданчик, а також із друзями, бо на газоні можна й пікнік влаштувати. Теплими вечорами тут влаштовують концерти місцеві музиканти, які роблять локацію ще атмосфернішою.

Де знайти: розташований на мальовничих верхній і середній терасах Михайлівської гори, найблище метро "Майдан Незалежності".

Маріїнський парк

Маріїнський парк
Маріїнський парк
Фото: Wikipedia

Парк-перфекціоніст, який існує від 1874 року вражає своїм консерватизмом, бо виконаний в англійському стилі. Чому назвали його "перфекціоніст"? Уявіть, тут дерева і кущі висаджені за прямими лініями, а вся рослинність підстригається до м'якої округлої форми. Шок, але виглядає максимально естетично. Гуляючи парком ви ще побачите палац у стилі бароко архітектора Бартоломео Растреллі, який був збудований у 1752 році. Маріїнський парк не лише у 2021-му користується популярністю, а й попередні роки. Бо це улюблене місце відпочинку киян та гостей міста, де "досвідчені" каштани, липи та клени стають супутниками прогулянки. І краєвид тут також вражає – побачите панораму на лівий берег Дніпра й околиці столиці. У парку знайдете фуд-зони, тож зможете взяти каву, чи морозиво і насолодитися сповна прогулянкою. Але не забудьте головне – настрій!

Як знайти: розташований між Маріїнським палацом, шукайте по вул.Грушевського 9.

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