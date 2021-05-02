Смачні коктейлі з вином для вечірок на травневі свята (рецепти)
Так, вино вживати можна не лише "чистим"
Про вино у рубриці No Stres ви чули чимало! Як обирати "тихе" вино, яка правильна послідовність професійної дегустації і про інстайти, що допоможуть не прогадати у супермаркеті з ігристим ви також знаєте. Сьогодні не відходимо від теми і підготували найсмачніші рецепти коктейлів з вином. Вони легкі в приготуванні, зрозумілі на смак і водночас оригінальні. Їх оцінять всі на вашій вечірці!
Думали, що поєднання вина та Coca-Cola – це щось з роду фантастики? Хм, можливо й так. Але ми пропонуємо приготувати коктейль на основі цих інгредієнтів і на смак дізнатися, яка ж вона, фантастика. І зауважте, що найкращий сорт винограду вина для цього коктейлю – каберне, або піно нуар.
Інгредієнти
- 120 мл червоного вина;
- 120 мл Coca-Cola;
- 1 шматок скибки лимону для гарніру;
- Лід.
Спосіб приготування
- Наповніть келих льодом і налийте вино та Coca-Cola;
- Змішайте та налийте в охолоджений келих суміш;
- Прикрасьте лимоном.
Нещодавно ми писали про оригінальні рецепти коктейля "Апероль Шприц". Але туди не потрапив сьогоднішній варіант із додаванням червоного вина. Як вам така інтерпретація? Рекомендуємо приготувати!
Інгредієнти
- 120 мл охолодженого білого/рожевого вина;
- 60 мл мінеральної води;
- Лід.
Спосіб приготування
- Додайте у келих лід, вино та мінеральну воду;
- Перемішайте;
- Подавайте та насолоджуйтеся коктейлем.
Ох, коктейль "Мімоза" – класика, поціновувачі апельсинових фрешів зрозуміють. Бо додавши сік та ігристе, ви отримаєте готовий коктейль. Але запишіть все ж рецептуру та спосіб приготування.
Інгредієнти
- 120 мл охолодженого білого ігристого;
- 120 мл апельсинового соку (без м’якоті);
- 1 шматок апельсину для гарніру.
Спосіб приготування
- Наповніть келих ігристим і додайте апельсиновий сік;
- Прикрасьте скибочкою апельсину.
Це варіант коктейлю з міксу двох варіацій вина, який освіжає. Ідеальний для літа та весни! Пропонуємо обирати "тихе" розе та ігристе біле вино для приготування. Спробуйте! Надалі можете чергувати різні сорти винограду.
Інгредієнти
- 90 мл свіжого лимонаду;
- 60 мл розового вина;
- 30 мл ігристого вина.
Спосіб приготування
- Змішайте всі інгредієнти;
- У окремий келих додайте льоду та вилийте отриману суміш;
- Знову перемішати та подавайте.
Останній коктейль у добірці сподобається шанувальникам міцних напоїв, бо тут є бурбон. Вино у свою чергу додає кислотності, а бурбон "відкривається" по-іншому. Любителі віскі, ви його не впізнаєте!
Інгредієнти
- 60 мл бурбону;
- 30 мл лимонного соку;
- 15 мл сиропу;
- 30 мл червоного сухого вина.
Спосіб приготування
- У шейкер з льодом додайте бурбон, сок лимону та сироп;
- Потрусіть і вилийте в бокал з льодом;
- Додайте вино і смакуйте.
Нещодавно ми розповіли, як правильно пити, щоб оминути похмілля на свята.
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