Смачні коктейлі з вином для вечірок на травневі свята (рецепти)

Так, вино вживати можна не лише "чистим"

Про вино у рубриці No Stres ви чули чимало! Як обирати "тихе" вино, яка правильна послідовність професійної дегустації і про інстайти, що допоможуть не прогадати у супермаркеті з ігристим ви також знаєте. Сьогодні не відходимо від теми і підготували найсмачніші рецепти коктейлів з вином. Вони легкі в приготуванні, зрозумілі на смак і водночас оригінальні. Їх оцінять всі на вашій вечірці!

Kalimotxo

Думали, що поєднання вина та Coca-Cola – це щось з роду фантастики? Хм, можливо й так. Але ми пропонуємо приготувати коктейль на основі цих інгредієнтів і на смак дізнатися, яка ж вона, фантастика. І зауважте, що найкращий сорт винограду вина для цього коктейлю – каберне, або піно нуар.

Інгредієнти

120 мл червоного вина; 120 мл Coca-Cola; 1 шматок скибки лимону для гарніру; Лід.

Спосіб приготування

Наповніть келих льодом і налийте вино та Coca-Cola; Змішайте та налийте в охолоджений келих суміш; Прикрасьте лимоном.

Нещодавно ми писали про оригінальні рецепти коктейля "Апероль Шприц". Але туди не потрапив сьогоднішній варіант із додаванням червоного вина. Як вам така інтерпретація? Рекомендуємо приготувати!

Інгредієнти

120 мл охолодженого білого/рожевого вина; 60 мл мінеральної води; Лід.

Спосіб приготування

Додайте у келих лід, вино та мінеральну воду; Перемішайте; Подавайте та насолоджуйтеся коктейлем.

Ох, коктейль "Мімоза" – класика, поціновувачі апельсинових фрешів зрозуміють. Бо додавши сік та ігристе, ви отримаєте готовий коктейль. Але запишіть все ж рецептуру та спосіб приготування.

Інгредієнти

120 мл охолодженого білого ігристого; 120 мл апельсинового соку (без м’якоті); 1 шматок апельсину для гарніру.

Спосіб приготування

Наповніть келих ігристим і додайте апельсиновий сік; Прикрасьте скибочкою апельсину.

Коктейль з Розе

Обов’язково пийте з келиха форми "флейта", так смачніше.

Це варіант коктейлю з міксу двох варіацій вина, який освіжає. Ідеальний для літа та весни! Пропонуємо обирати "тихе" розе та ігристе біле вино для приготування. Спробуйте! Надалі можете чергувати різні сорти винограду.

Інгредієнти

90 мл свіжого лимонаду; 60 мл розового вина; 30 мл ігристого вина.

Спосіб приготування

Змішайте всі інгредієнти; У окремий келих додайте льоду та вилийте отриману суміш; Знову перемішати та подавайте.

Останній коктейль у добірці сподобається шанувальникам міцних напоїв, бо тут є бурбон. Вино у свою чергу додає кислотності, а бурбон "відкривається" по-іншому. Любителі віскі, ви його не впізнаєте!

Інгредієнти

60 мл бурбону; 30 мл лимонного соку; 15 мл сиропу; 30 мл червоного сухого вина.

Спосіб приготування

У шейкер з льодом додайте бурбон, сок лимону та сироп; Потрусіть і вилийте в бокал з льодом; Додайте вино і смакуйте.

Нещодавно ми розповіли, як правильно пити, щоб оминути похмілля на свята.

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