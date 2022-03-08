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Чого хочуть українки на 8 Березня – 7 щирих бажань під час війни

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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8 березня, 12:19
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Чого хочуть українки на 8 Березня - 7 щирих бажань під час війни
Чого хочуть українки на 8 Березня - 7 щирих бажань під час війни

"Святкування" 8 Березня 2022 року в Україні назавжди ввійде в історію. Деякі жінки день проведуть у стінах холодного бомбосховища, волонтерських центрах чи ховаючись від обстрілів вдома між стін з дітьми. Але їх об’єднуватиме одне – сильний дух, віра в Україну та бажання перенести святкування 8 Березня на День Перемоги! Ми покажемо 7 фанових мемів з Мережі, де жінки розповіли про бажані подарунки на свято.

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Ліліана Григорак
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Підполковник Матуляк Геннадій Васильович. Під час бою за Гостомель, ризикуючи життям, прикрив побратимів та знищив скупчення техніки супротивника. Отримав звання Герой України із врученням ордена “Золота Зірка”. Посмертно.

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