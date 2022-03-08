Типичных подарков в списке нет, потому что ценности изменились во время войны

Чего хотят украинки на 8 Марта – 7 искренних желаний во время войны

"Празднование" 8 Марта 2022 года в Украине навсегда войдет в историю. Некоторые женщины день проведут в стенах холодного бомбоубежища, волонтерских центрах или прячась от обстрелов дома между стенами с детьми. Но их будет объединять одно – сильный дух, вера в Украину и желание перенести празднование 8 Марта в День Победы! Мы покажем 7 фановых мемов из Сети, где женщины рассказали о желанных подарках на праздник.

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