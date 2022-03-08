Свято 2022-го назавжди увійде в історію, де тюльпанами та коштовностями в подарунок не здивувати, адже цінності інші

8 Березня в Україні до та під час війни - жорстокі реалії “святкування”

Міжнародний жіночий день офіційно відзначають 8 Березня. Але в 2022-му українки не одягнуть улюблену сукню, щоб відсвяткувати його з коханим. Бо він із ЗСУ, тож 13-й день поспіль воює, а вона – ночує в бомбосховищі та мріє побачити його знову. Війна Росії проти України змінила сюжет традиційного 8 Березня. "Сьогодні" в 5 картках покажуть реалії "святкування" з новими цінностями, звичками та жорстокою рутиною на шляху до перемоги.

Спойлер: єдине українські жінки хочуть в подарунок понад усе. І, ні, це не коштовності від Cartier.

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Замість макіяжу – втома та поранення

Багато жінок перебувають у "гарячих" точках, де окупанти не шкодують нікого. Попри це, їхній відвазі та хоробрості позаздрить кожен. На 8 Березня їм косметика не потрібна: смокі айс замінили на темні кола під очима та безстрашний погляд. А макіяж, який викличе ефект "Воу", але з доповненням "Це щастя – ти жива!" – поранення на обличчі після агресії РФ.

На другому фото Юля Матвієнко з Чернігова. В її дім влучила авіабомба, поки вона сиділа в коридорі з трьома дітьми. Дім зруйновано, вона й малеча в нормі.

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У подарунок не цінні, а безцінні речі

Колись вона хотіла перстень від Cartier та букет зі 101 тюльпану на 8 Березня. Сьогодні її не здивує Ferrari в подарунок. Цінності під час війни змінилися: матеріальне – стало незначним, а людське – понад усе. Вона все віддасть, щоб побачити зранку смс від коханого "Я живий. Окупант пішов перспективним шляхом у напрямку корабля".

На святкову вечерю не устриці, а паляниця

Вечір 8 Березня в умовах війни – це не читання меню, а перегляд новин. Не слухання музики, бо є одна "мелодія", яка грає щовечора та водночас нагадує, що ЗСУ готові рятувати Україну. І це звук повітряної тривоги. Ресторан замінило рідне бомбосховище, де завжди знайдеться хліб та люди, які готові підтримати та приготувати російським гостям гаряченького "Молотова".

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Хороші новини 8 Березня – не про свято, а про реальну смерть путіна

Попередні 11 місяців її настрій покращувався від думки про вечерю в модному ресторані, де столик треба бронювати за місяць. Цьогоріч 8 березня в її чек-листі одне бажання – побачити новину з заголовком "путін помер!". Усі її "хочу" сьогодні стосуються війни та мирного неба над Україною.

Перегляд прем’єрних стрічок 8 Березня – не в кінотеатрі, а в телефоні

Класичне 8 Березня до війни – це повечеряти в ресторані та піти до кінотеатру. Сьогодні єдине "кіно", яке хоче побачити кожна жінка – звернення Володимира Зеленського, який запевнить у завтрашньому дні та позиції України боротися до кінця. Наступний сеанс – з Віталієм Кімом, який жартами підніме настрій кожному. І, звісно, звернення Олексія Арестовича, які діють краще ніж заспокійливі.

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