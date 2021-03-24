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Алкогольний бренд Bottega виграв суд у Ca'di Rajo – "боролися" за дзеркальний дизайн пляшки

Сьогодні, 08:51

Ca'di Rajo також оплатив витрати Bottega, пов'язані зі справою

Виробник відомого просекко Bottega виграв судову справу в алкогольного виноробного бренду Ca'di Rajo на право виробляти унікальний дзеркальний дизайн пляшки виключно їм. Про це повідомляє The Drinks Business.

Просекко Bottega
Просекко Bottega
Фото: heinemann

Виробник Bottega, відомий своїм ігристим, яке продають в ексклюзивних пляшках дзеркального дизайну звернувся до суду із заявою проти бренду Ca'di Rajo. Bottega заявив, що колеги порушують права на товарні знаки – використовують дизайн дзеркальних пляшок, які вже наявні у них. Зокрема, плагіат з конкретних одиниць Bottega Gold і Gold Rose.

Минулого тижня Апеляційний суд Венеції виніс вирок на користь Bottega. Було встановлено, що дзеркальні пляшки рожевого і золотого кольору є основними елементами, які характеризують товарний знак Bottega.

Також заявили, що Ca'di Rajo повністю повинен оплатити судові витрати Bottega, пов'язані з цією історією.

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Джерело: heinemann
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