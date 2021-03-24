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Алкогольный бренд Bottega выиграл суд у Ca'di Rajo – "боролись" за зеркальный дизайн бутылки

Сегодня, 08:51

Ca'di Rajo также оплатил расходы Bottega, связанные с делом

Производитель известного просекко Bottega выиграл судебное дело в алкогольного винодельческого бренда Ca 'di Rajo на право производить уникальный зеркальный дизайн бутылки исключительно им. Об этом сообщает The Drinks Business.

Просекко Bottega
Просекко Bottega
Фото: heinemann

Производитель Bottega, известный своим игристым, которое продают в эксклюзивных бутылках зеркального дизайна обратился в суд с заявлением против бренда Ca 'di Rajo. Bottega заявил, что коллеги нарушают права на товарные знаки – используют дизайн зеркальных бутылок, которые уже имеющиеся у них. В частности, плагиат из конкретных единиц Bottega Gold и Gold Rose.

На прошлой неделе Апелляционный суд Венеции вынес приговор в пользу Bottega. Было установлено, что зеркальные бутылки розового и золотого цвета являются основными элементами, которые характеризуют товарный знак Bottega.

Также заявили, что Ca'di Rajo полностью должен оплатить судебные расходы Bottega, связанные с этой историей.

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Источник: heinemann
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