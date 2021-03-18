Алкоголь з потенціалом: ці зірки мають власний бренд вина

Снуп Догг, Кемерон Діаз та інші селебриті

Як показує життя, багатьом селебритіз набридає знімальний майданчик чи сцена і вони раптово з'являються в алконіші. Створюють власний бренд, який на хвилі їхньої слави стає успішним. Інколи навіть популярність алкобренду в грошовому еквіваленті більша, ніж від творчості. Приклад вдалого починання – Джордж Клуні, про якого ми писали раніше у добірці креаторів текіли. Бо цей напій допоміг отримати Клуні титул найвисокооплачуванішого актора у світі. Сьогоднішня наша добірка креаторів вина також не без успішних історій та світових визнань.

Invivo X, SJP

Розпочнемо із Сари Джессіки Паркер і її бренду вина Invivo X, SJP. Акторка співпрацює з виноробнею Invivo & Co в Новій Зеландії і має в арсеналі два сорти вина: Sauvignon Blanc, яке було дебютним і French Rosé.

Деякі шанувальники були розчаровані, бо очікували від зірки "Космополітен" у бляшанці. А тут вино! Однак не обійшлося й без класичного лайфстайлу Керрі Бредшоу...

Сара Джессіка Паркер Фото: Invivo X, SJP

Дебютне Sauvignon Blanc кольору хвилі не просто так – "човники" зірки Hamilton аналогічного улюбленого відтінку (власного бренду SJP Collection). Так, це був пік натхнення – що тут скажеш, типова Керрі. До речі, Sauvignon Blanc отримало 90 балів від Wine Spectator.

Акторка брала активну участь у створенні бренду, продумуючи все до дрібниць, навіть букву Х вивела власноруч. І тепер на кожній етикетці Сарин підпис – Х із комою.

Sauvignon Blanc Фото: Invivo X, SJP

Ціна вина, виноград для якого збирають тільки ввечері, така: Sauvignon Blanc – 610 гривень, а French Rosé - 550 гривень за пляшку.

Snoop Cali Red від Снуп Догга

Снуп Догг не перестає дивувати своїх шанувальників, але після випущеної книги рецептів From Crook to Cook ("Від шахрая до кухаря") вони вже були морально готові до анонсу в 2020 році дебютного вина – Snoop Cali Red.

Snoop Cali Red і Снуп Догга Фото: Drinks Trade

У створенні червоного вина репер співпрацює з австралійським виробником 19 Crimes. Виготовляють напій із таких сортів винограду Каліфорнії: "шираз", "зінфандель" і "мерло". І рекомендують ним запивати м’ясо чи фетучіне. Або ж вживати без нічого. На етикетці, звісно ж, Снуп власною персоною – не вистачає хіба що звичної для нього марихуани.

Snoop Cali Red Фото: disgustingmen

Вино Догга дешевше, ніж у Джесіки Паркер, – 330 гривень.

Avaline від Кемерон Діас

Ще одна акторка, яка долучилася до виноробів, – Кемерон Діас, але не сама, а зі своєю теперішньою колегою Кетрін Пауер. Вони створили веганське вино без добавок – Avaline. До речі, нещодавно ми розповідали, у чому особливість веганського вина і чи треба доплачувати за лейбу "веган".

Камерон Діаз і Кетрін Пауер Фото: Avaline

Як повідомляє Bazаar, Кемерон Діас впевнена, що вино ідеальне, щоб святкувати урочисті події – не лише великі, а й малі. А ще Avaline – спроба встановити новий стандарт у виноробній галузі. Його творці хочуть показати іншим виробникам, що "прозорість" етикетки і пляшки – це те, що треба брати за приклад.

Avaline Фото: Avaline

В асортименті бренду є такі вина: Avaline White – це сухе та "свіже" іспанське, а Avaline Rosé – легке французьке з нотами дині та цедри. Впевнені, щонайменше половину пляшок уже розкупили шанувальники акторки і супермоделі.

Ціна за пляшку - 660 гривень.

Maison No. 9 від Post Malone

Post Malone також вирішив не зволікати зі створенням лінійки алкоголю, як і Снуп Догг, і розповів світові про своє рожеве вино – Maison No.9. Назва його символізує подолання викликів.

"Рожеве – для тих, хто хоче трохи пофантазувати", – зазначає Post Malone в Independent. Це з натяком на те, що воно сподобається всім, бо в кожного є така схильність. Кайлі Дженнер та Джастін Бібер – серед таких, бо також п'ють це вино.

Post Malone Фото: Maison No. 9

А ще Maison No.9 зупиняє роботу сайтів – у прямому розумінні: за 48 годин вдалося продати 50 000 пляшок вина, але водночас вийшла з ладу система Vivino – через велику кількість відвідувачів. Мабуть, це наробили ґвалту шанувальники треку Rockstar.

На смак вино справджує сподівання: свіже, з нотками цитрусових, ананасом та полуницею. Post Malone порівнює їх поєднання з французьким десертом.

Maison No. 9 Фото: Maison No. 9

Вино коштує 600 гривень.

LVE від Джона Ледженда

Ще одне зіркове вино з потенціалом від співака, а саме Джона Ледженда. У бренду LVE вже 6 видів напою. Таким асортиментом Джон точно задовольнив найрізноманітніші смаки своїх шанувальників.

Джона Ледженд Фото: LVE

Знайдете таке: French Sparkling Rosé, Côtes de Provence Rosé, Chardonnay, Red, Cabernet Sauvignon і Napa Valley Sparkling Brut Blanc de Blancs.

Співпрацює співак з відомими виноградниками Реймонда в долині Напа. Лінійка LVE поєднала в собі елегантність смаку, подеколи складність, але водночас і душевність. Як і пісні Джона Ледженда.

Côtes de Provence Rosé Фото: LVE

Прайс помірний – наприклад, Côtes de Provence Rosé можете придбати за 700 гривень.

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