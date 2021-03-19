Як відіпрати червоне вино: перевірені лайфхаки

Не варто запивати горе через зіпсовий одяг – все поправимо

Келих рубінової рідини пролився на улюблену блузку чи світлий килим, і тому свято оголошене зіпсованим? Не поспішайте засмучуватися, краще покваптеся скоріше виправити ситуацію. Чим швидше ви це зробите, тим більше шансів прибрати пляму зовсім безслідно. Читайте в нашій статті лайфхаки, як відіпрати сліди від червоного вина доступними засобами.

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Лайфхак 1. Чим швидше – тим краще

Як відіпрати червоне вино Фото: Depositphotos

Не секрет, що червоне вино вивести складніше, ніж біле, тим більше якщо вам пощастило пити натуральний напій, а не порошковий сурогат. В цьому випадку доведеться швиденько протверезіти, тому що час працює проти вас. Так що періть пляму відразу ж, як тільки ви її зробили.

Лайфхак 2. Заперіть пляма господарським милом

Як відіпрати червоне вино Фото: Depositphotos

Господарське мило – найнадійніший і перевірений спосіб боротьби з багатьма плямами, в тому числі винними. Якщо ви зіпсували білу річ, то мило краще брати з відбілюючим ефектом. Гарненько намильте пляму і залиште на 5 хвилин. Потім потріть річ і ретельно прополощіть у воді. При необхідності повторіть.

Лайфхак 3. Скористайтеся кухонною сіллю

Як відіпрати червоне вино Фото: Depositphotos

Свіжу пляму від вина на одязі або килимі щедро посипте кухонною сіллю. Для надійності можете з'єднати сіль із краплею розчину лимонної кислоти і нанести кашку на забруднене місце. Але будьте обережні, тому що сильна концентрація речовини може залишити свою пляму на тканині. Через 10-15 хвилин зітріть сіль вологою серветкою.

Лайфхак 4. Обробіть пляму кислотою

Як відіпрати червоне вино Фото: Depositphotos

Спосіб підійде, якщо вино пролилося на килим. У боротьбі з пігментами добре використовувати кислоти. Але будьте обережні, бо кислота досить агресивна, і є ризик зіпсувати річ. На забруднення нанесіть оцтову або лимонну кислоту. Через 5-10 хвилин протріть і замийте мокрою губкою.

Лайфхак 5. Приберіть пляму від вина спиртом

Як відіпрати червоне вино Фото: Depositphotos

Ще один народний метод, як позбутися плями – обробити її етиловим або нашатирним спиртом. Ненадовго залиште, а потім гарненько потріть жорсткою губкою і виперіть.

Лайфхак 6. Пральна машина не буде зайвою

Як відіпрати червоне вино Фото: Depositphotos

Для надійності після всіх обробок одяг найкраще випрати звичайним способом – у пральній машині. Поставте її на звичайний для конкретного типу тканини режим. Можете до порошку додати сухий плямовивідник – він посилить його дію. Так ви краще виполощете всі нанесені засоби і зведете нанівець шанс того, що пляма з часом знову проявиться.

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