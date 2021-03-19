Як відіпрати червоне вино: перевірені лайфхаки
Не варто запивати горе через зіпсовий одяг – все поправимо
Келих рубінової рідини пролився на улюблену блузку чи світлий килим, і тому свято оголошене зіпсованим? Не поспішайте засмучуватися, краще покваптеся скоріше виправити ситуацію. Чим швидше ви це зробите, тим більше шансів прибрати пляму зовсім безслідно. Читайте в нашій статті лайфхаки, як відіпрати сліди від червоного вина доступними засобами.
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- Лайфхак 1. Чим швидше – тим краще
Не секрет, що червоне вино вивести складніше, ніж біле, тим більше якщо вам пощастило пити натуральний напій, а не порошковий сурогат. В цьому випадку доведеться швиденько протверезіти, тому що час працює проти вас. Так що періть пляму відразу ж, як тільки ви її зробили.
- Лайфхак 2. Заперіть пляма господарським милом
Господарське мило – найнадійніший і перевірений спосіб боротьби з багатьма плямами, в тому числі винними. Якщо ви зіпсували білу річ, то мило краще брати з відбілюючим ефектом. Гарненько намильте пляму і залиште на 5 хвилин. Потім потріть річ і ретельно прополощіть у воді. При необхідності повторіть.
- Лайфхак 3. Скористайтеся кухонною сіллю
Свіжу пляму від вина на одязі або килимі щедро посипте кухонною сіллю. Для надійності можете з'єднати сіль із краплею розчину лимонної кислоти і нанести кашку на забруднене місце. Але будьте обережні, тому що сильна концентрація речовини може залишити свою пляму на тканині. Через 10-15 хвилин зітріть сіль вологою серветкою.
- Лайфхак 4. Обробіть пляму кислотою
Спосіб підійде, якщо вино пролилося на килим. У боротьбі з пігментами добре використовувати кислоти. Але будьте обережні, бо кислота досить агресивна, і є ризик зіпсувати річ. На забруднення нанесіть оцтову або лимонну кислоту. Через 5-10 хвилин протріть і замийте мокрою губкою.
- Лайфхак 5. Приберіть пляму від вина спиртом
Ще один народний метод, як позбутися плями – обробити її етиловим або нашатирним спиртом. Ненадовго залиште, а потім гарненько потріть жорсткою губкою і виперіть.
- Лайфхак 6. Пральна машина не буде зайвою
Для надійності після всіх обробок одяг найкраще випрати звичайним способом – у пральній машині. Поставте її на звичайний для конкретного типу тканини режим. Можете до порошку додати сухий плямовивідник – він посилить його дію. Так ви краще виполощете всі нанесені засоби і зведете нанівець шанс того, що пляма з часом знову проявиться.
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