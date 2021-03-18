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Жінка розкрила простий секрет схуднення на шість кілограмів за один місяць (фото)

Сьогодні, 12:03

До схуднення вона важила 64 кілограми при зрості 160 сантиметрів

34-річна Моніка Хурана з індійського міста Чандигарх схудла на шість кілограмів за один місяць і поділилася своїми секретами. До схуднення вона важила 64 кілограми при зрості 160 сантиметрів. Про це пише The Times of India.

Хурана активно займається спортом: вранці вона 25 хвилин робить вправи, а потім йде на двокілометрову прогулянку. Увечері жінка тренується протягом години, займаючись розтяжкою, зумбою, аеробікою і кардіо, а перед сном проходить ще два кілометри.

Фото: The Times of India

Також Моніка почала стежити за своїм раціоном. Насамперед, вона урізноманітнила свій сніданок: іноді їсть рис, іноді омлет або сендвіч. На обід з'їдає пару лавашей-чапаті й тарілку овочевого каррі з індійським соусом раїта, а ввечері обмежується склянкою молока з сухарем або печивом.

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"Насправді, я не шукаю якихось особливих низькокалорійних рецептів. Але якщо хочеш схуднути, дещо все-таки доведеться поміняти, – розповідає жінка. – По-перше, цілий день пийте багато води. Нехай пляшка з водою завжди буде під рукою. Це створює ілюзію ситості і допомагає боротися з голодом упродовж дня. По-друге, їсти можна все, але необхідно стежити за розміром порцій".

Нагадаємо, 30-річна Діджей Джарман із міста Гамільтон, Нова Зеландія, знайшла спосіб схуднути на 53 кілограми і поділилася своїми секретами.

Також Сьогодні.Lifestyle писали, як канадець схуд на 147 кілограмів і розкрив простий секрет стрункості.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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