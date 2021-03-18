Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Женщина раскрыла простой секрет похудения на шесть килограммов за один месяц (фото)

Сегодня, 12:03

До похудения она весила 64 килограмма при росте 160 сантиметров

34-летняя Моника Хурана из индийского города Чандигарх похудела на шесть килограммов за один месяц и поделилась своими секретами. До похудения она весила 64 килограмма при росте 160 сантиметров. Об этом пишет The Times of India.

Хурана активно занялась спортом: по утрам она 25 минут делает упражнения, а затем отправляется на двухкилометровую прогулку. Вечером женщина тренируется в течение часа, занимаясь растяжкой, зумбой, аэробикой и кардио, а перед сном проходит еще два километра.

Фото: The Times of India

Также Моника стала следить за своим рационом. В первую очередь она разнообразила свой завтрак: иногда ест рис, иногда омлет или сэндвич. На обед Хурана съедает пару лавашей-чапати и тарелку овощного карри с индийским соусом раита, а вечером ограничивается стаканом молока с сухарем или печеньем.

Читайте также:
Похудел на 55 килограммов за семь месяцев: студент назвал главные продукты в рационе

"На самом деле, я не следую каким-то особенным низкокалорийным рецептам. Но если хочешь похудеть, кое-что все-таки придется поменять, – рассказывает женщина. – Во-первых, целый день пейте много воды. Пусть бутылка с водой всегда будет под рукой. Это создает иллюзию сытости и помогает бороться с голодом в течения дня. Во-вторых, есть можно все, но необходимо следить за размером порций".

Напомним, 30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами.

Также Сегодня.Lifestyle писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Похудел на 55 килограммов за семь месяцев: студент назвал главные продукты в рационе Можно ли за три дня похудеть на 5 кг: что об этом думает диетолог 65-летняя Лариса Долина потратила больше 13 тысяч долларов на похудение
фото похудение как похудеть
Реклама

Новости партнеров

Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
«Карета для принцессы». Ксения Мишина похвасталась своим авто
«Карета для принцессы». Ксения Мишина похвасталась своим авто
Похудевшая Джамала позировала без белья
Похудевшая Джамала позировала без белья

Популярные статьи

Сегодня, 11:10Звездно

5 зрелищных фильмов Люка Бессона, который подарил миру "Леона"

Сегодня, 05:24Психо

Гороскоп на сегодня 18 марта: Весам нужно притормозить, а Скорпиону – расслабиться

Вчера, 10:33Вкусно

Как приготовить постные котлеты: 5 рецептов

Вчера, 10:22Фаново

День святого Патрика-2021: история и традиции праздника

Вчера, 05:32Психо

Гороскоп на сегодня 17 марта: Львы найдут дополнительный доход, а Девам нужен отдых

16 мартаЗвездно

Регина Тодоренко впервые за долгое время приехала из Москвы в родную Одессу: видео

16 мартаЗвездно

Алан Бадоев снял клип украинской группе, работающей в России: видео

16 мартаЗвездно

Олег Винник рассказал, какие фото ему шлет Павел Зибров. Это очень неожиданно

16 мартаВкусно

День святого Патрика: 5 рецептов к празднику

16 мартаФаново

Восьмилетнюю украинку и 13-летнего блогера к уголовной ответственности не привлечь – адвокат

16 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 16 марта: Близнецам нужно заняться планированием, а на Раков нападет меланхолия

15 мартаВкусно

Как вкусно сварить гречку на гарнир

15 мартаФаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

15 мартаЗвездно

Меган Маркл обратилась в Букингемский дворец с неожиданной просьбой

15 мартаЗвездно

"Еще посмотрим, что это за тип": реакция Тимати и зрителей на Добрынина, ставшего ведущим российского "Холостяка"

15 мартаФаново

Спят вместе: 8-летняя украинка заявила об отношениях с 13-летним блогером (фото)

Новости партнеров

Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Знаки Зодиака, которые никогда не пойдут налево
Знаки Зодиака, которые никогда не пойдут налево
Паулина Андреева и другие звезды, которые неожиданно стали мамами
Паулина Андреева и другие звезды, которые неожиданно стали мамами
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять