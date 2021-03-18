Женщина раскрыла простой секрет похудения на шесть килограммов за один месяц (фото)

До похудения она весила 64 килограмма при росте 160 сантиметров

34-летняя Моника Хурана из индийского города Чандигарх похудела на шесть килограммов за один месяц и поделилась своими секретами. До похудения она весила 64 килограмма при росте 160 сантиметров. Об этом пишет The Times of India.

Хурана активно занялась спортом: по утрам она 25 минут делает упражнения, а затем отправляется на двухкилометровую прогулку. Вечером женщина тренируется в течение часа, занимаясь растяжкой, зумбой, аэробикой и кардио, а перед сном проходит еще два километра.

Фото: The Times of India

Также Моника стала следить за своим рационом. В первую очередь она разнообразила свой завтрак: иногда ест рис, иногда омлет или сэндвич. На обед Хурана съедает пару лавашей-чапати и тарелку овощного карри с индийским соусом раита, а вечером ограничивается стаканом молока с сухарем или печеньем.

"На самом деле, я не следую каким-то особенным низкокалорийным рецептам. Но если хочешь похудеть, кое-что все-таки придется поменять, – рассказывает женщина. – Во-первых, целый день пейте много воды. Пусть бутылка с водой всегда будет под рукой. Это создает иллюзию сытости и помогает бороться с голодом в течения дня. Во-вторых, есть можно все, но необходимо следить за размером порций".

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