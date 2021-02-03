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28-річний чоловік знайшов у секонд-хенді 10 тисяч доларів (фото)

Сьогодні, 05:55

Він працює сортувальником речей на Тайвані

28-річний сортувальник старих речей на Тайвані Хуан Чи-лунь знайшов кілька червоних конвертів з грошима в одязі, який городяни здали на благодійність. Про це повідомляє інформаційний портал UPI.

Чоловік старанно розподіляв речі, зібрані для нужденних, і побачив серед одягу 284 тисячі нових тайваньських доларів (близько 10 тисяч американських доларів). Він відразу повідомив про знахідку начальнику, той передав мішок із грошима в поліцейський відділок. Правоохоронці знайшли серед одягу документи 72-річної господарки грошей на прізвище Чжоу.

28-річний Хуан Чи-лунь знайшов 10 тисяч американських доларів
Фото: Taichung Nantung District Environmental Protection Bureau

Як з'ясувалося, чоловік Чжоу не знав, що у старих речах лежать конверти з грошима, і здав одяг. Дружина пояснила, що відкладала ці гроші на пенсію й весільний подарунок для дочки. На знак подяки за повернення заначки Чжоу принесла Чи-Луню і його колегам кошик яблук.

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Нагадаємо, раніше ми писали про нідерландця на ім'я Хенк Лаарманс, який знайшов на секонд-хенді картину невідомого автора і купив її за 75 євро. Однак пізніше виявилося, що реальна ціна пейзажу набагато вища.

Дивіться відео: секрети покупок у секонд-хенді

До того ж, ми розповідали, що дизайнерський секонд-хенд набирає популярність.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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