28-річний чоловік знайшов у секонд-хенді 10 тисяч доларів (фото)

Він працює сортувальником речей на Тайвані

28-річний сортувальник старих речей на Тайвані Хуан Чи-лунь знайшов кілька червоних конвертів з грошима в одязі, який городяни здали на благодійність. Про це повідомляє інформаційний портал UPI.

Чоловік старанно розподіляв речі, зібрані для нужденних, і побачив серед одягу 284 тисячі нових тайваньських доларів (близько 10 тисяч американських доларів). Він відразу повідомив про знахідку начальнику, той передав мішок із грошима в поліцейський відділок. Правоохоронці знайшли серед одягу документи 72-річної господарки грошей на прізвище Чжоу.

28-річний Хуан Чи-лунь знайшов 10 тисяч американських доларів

Фото: Taichung Nantung District Environmental Protection Bureau

Як з'ясувалося, чоловік Чжоу не знав, що у старих речах лежать конверти з грошима, і здав одяг. Дружина пояснила, що відкладала ці гроші на пенсію й весільний подарунок для дочки. На знак подяки за повернення заначки Чжоу принесла Чи-Луню і його колегам кошик яблук.

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