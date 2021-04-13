Замовлена в інтернет-магазині весільна сукня шокувала наречену (відео)

Дівчина купила вінчальне вбрання за 50 доларів

Користувачка TikTok на ім'я Лілі купила весільну сукню від бюджетного бренду Sodaclubs вартістю 50 доларів в інтернет-магазині й була здивована його фасоном. Відповідне відео стало вірусним і набрало 35 тисяч переглядів та більше двох тисяч лайків.

На кадрах дівчина показала скріншот сукні чорного кольору. Вбрання складається з корсетного боді з глибоким декольте і довгої спідниці, передня частина якої повністю оголює ноги.

Слідом дівчина розмістила кадр, на якому вона приміряє доставлене плаття. На відміну від заявленого виробником зразка, боді пошите з тонкого матеріалу, декольте немає, а замість пишної спідниці вбрання доповнено напівпрозорою тюлевою тканиною.

"Сподіваюся, вони повернуть тобі гроші", "Чорт забирай", "Нехай це буде нам уроком", "Воно виглядає набагато гірше, ніж я очікувала", "Дівчино, ти купила собі модний купальний костюм", – пишуть в коментарях користувачі Мережі.

Нагадаємо, раніше у закритій Facebook-спільноті "Ось так я насміхаюсь над весіллями" з'явився знімок нареченої з пишними формами, на якій розірвалася весільна сукня.

До того ж ми розповідали, як у Мережі наречену висміяли через "прозоре" весільне плаття.

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