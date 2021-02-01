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Наречена на весіллі несподівано кинулася в обійми до колишнього хлопця (відео)

Сьогодні, 12:08

Дівчина вирішила зробити це востаннє перед одруженням

Наречена на ім'я Маян Сарі з Малайзії опублікувала у своєму TikTok ролик, на якому вона в присутності нареченого Радена Ікбала обіймається з колишнім хлопцем. Дівчина вирішила зробити це востаннє перед одруженням. Це курйозне відео набрало більше п'яти мільйонів переглядів.

На записі показано, як наречений з нареченою стоять біля вівтаря і приймають привітання від гостей. У якийсь момент до парі підходить колишній коханий дівчини і протягає до нареченої руку для рукостискання. Вона захотіла обійняти хлопця і попросила у свого чоловіка дозволу. Раден ніяково погодився.

Відео: tiktok.com/@mayangkumay

Користувачів Мережі це неабияк здивувало – їхні думки в коментарях розділилися. Багато хто розгледів смуток на обличчі нареченого, а інші заступилися за Радена, який, очевидно, дуже довіряє своїй коханій.

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"Твій чоловік заслуговує більшого", "Його обличчя говорить саме за себе, але все в порядку, бро, ми розуміємо", "Ну вона хоча б попросила дозволу", – пишуть користувачі у коментарях.

Нагадаємо, раніше наречена після весілля відвезла нареченого до будинку для людей похилого віку.

Дивіться відео: добірка найдивніших курйозів на весіллях

До того ж ми розповідали, як наречений і наречена сфотографувалися перед весіллям – цей знімок став останнім у їхньому житті.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@mayangkumay
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