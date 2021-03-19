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Лімузин із нареченою загорівся у дорозі на весілля: шокуюче відео

Сьогодні, 09:15

Водій зупинив машину і висадив пасажирів на узбіччі

Деякі дівчата мріють про ідеальне весілля, але американській нареченій із Лас-Вегаса тотально не пощастило. Її лімузин раптово загорівся у дорозі до весільної каплиці. Відповідне відео з'явилося на сторінці телеканалу KTNV 13 Action News у Twitter.

Наречена стверджує, що відчула запах гару, потім з-під сидіння водія пішов дим. Водій зупинив автомобіль і висадив пасажирів, одягнених у святкові вбрання, на узбіччі.

Відео: twitter.com/KTNV

До приїзду пожежників лімузин охопило полум'я. Причина займання не встановлена. Учасники поїздки не постраждали і дісталися до каплиці на іншій машині.

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Нагадаємо, раніше у закритій Facebook-спільноті "Отак я насміхаюсь над весіллями" з'явився знімок нареченої з пишними формами, на якій розірвалася весільна сукня.

Дивіться відео: добірка найдивніших курйозів на весіллях

До того ж ми розповідали, як у Мережі наречену висміяли через "прозоре" весільне плаття.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: twitter.com/KTNV
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