Свекруха скопіювала сукню нареченої й зганьбилася на весіллі (фото)

Жінка обрала точно таку ж сукню, але без фати

У закритій Facebook-спільноті That's It, I'm Wedding Shaming ("Ось так я насміхаюсь над весіллями") з'явилася фотографія свекрухи, яка повністю скопіювала сукню нареченої на весіллі.

На опублікованому фото наречена одягнена у біле вінчальне вбрання без бретельок з поясом, прикрашеним дорогоцінними каменями. Поряд із нею стоїть свекруха у такому ж вбранні, але без фати.

"Цей кадр з'явився у місцевій газеті, де заможні люди хваляться своїми дорогими вечірками, з підписом: "Коли твоя свекруха тебе ненавидить". У статті надрукували наші імена", – поскаржилася наречена.

Користувачі Facebook стали на захист ображеної дівчини.

"Я попросив охорону викинути її геть", "Це дивно і грубо", "Як сказати комусь, що ти його ненавидиш", "Це жахливо", "Навіщо одягати весільну сукню на весілля сина, якщо ти не хочеш вийти за нього заміж?" – коментують під фото вони.

Нагадаємо, раніше у закритій Facebook-спільноті "Ось так я насміхаюсь над весіллями" з'явився знімок нареченої з пишними формами, на якій розірвалася весільна сукня.

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До того ж, ми розповідали, як у Мережі наречену висміяли через "прозоре" весільне плаття.

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