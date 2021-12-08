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У Саудівській Аравії верблюдів виключили із конкурсу краси через ботокс

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
8 грудня, 19:44
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Власники тварин вдаються до різних пластичних операцій, накачують тварин гормонами та іншими препаратами і все це заради грошей
Верблюди в Саудівській Аравії зазнають усіляких знущань, щоб їхні господарі могли поборотися за головний приз - гроші
Верблюди в Саудівській Аравії зазнають усіляких знущань, щоб їхні господарі могли поборотися за головний приз - гроші / Фото: Колаж: Сьогодні

У Саудівській Аравії десятки верблюдів були дискваліфіковані на конкурсі краси. Про це повідомляють Associated Press. Тварин виключили зі змагань через ботокс.

Так, журі вирішило виключити близько 40 верблюдів, яким зробили пластичні операції.

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У Саудівській Аравії верблюжий конкурс краси проводиться щорічно. Змагання відбувається під патронажем короля Саудівської Аравії у рамках Фестивалю верблюдів. На цей раз призовий фонд конкурсу склав 66 мільйонів доларів.

Фінансову винагороду отримають ті тварини, яких визнають найкрасивішими. Журі оцінює форму голови, шиї і горба, а також одяг та звички тварин.

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Цікаво, що правилами події заборонено обманювати. До цих обмежень відносять будь-які косметичні операції.

Приваблива сума виграшу, звичайно, змусила багатьох господарів тварин вдатися до хитрощів – накачати верблюдам губи чи ніс, збільшити м'язи чи інші частини тіла.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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