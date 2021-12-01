Кумедні селфі собак: італійський бренд зняв рекламу з тваринами (фото)

Креативна рекламна кампанія, яку запустили італійці, щоб ще більше зблизити нас із домашніми улюбленцями

Смішні селфі тварин / Фото: пресслужба

Італійський модний бренд Sunnei випустив спеціальну капсульну колекцію присвячену домашнім тваринам. Таким чином у компанії вирішили привернути увагу потенційних покупців. Про це розповіли Hypebae.

Смішні селфі тварин / Фото: пресслужба

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В асортименті колекції можна знайти футболки синього, зеленого та червоного кольорів з білими смужками, чорно-білий плащ та худі. Весь одяг для собак ідентичний людському. У Sunnei пропонують створити веселий образ і купити собі та своєму вихованцю однакові речі.

Також у капсулі представлені нашийники та повідці по 75 євро (бл. 2300 грн). Футболки можна придбати по 130 євро (бл. 4000 грн), худі по 220 євро (бл. 6800 грн), а плащ коштуватиме 250 євро (бл. 7700 грн).

Смішні селфі тварин / Фото: пресслужба

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Спеціально до виходу колекції бренд випустив рекламну кампанію. На знімках корги, померанський шпіц, французький бульдог, курцхаар, такса та інші позують у дзеркалі зі смартфонами, створюючи враження, що тварини роблять селфі.

Смішні селфі тварин / Фото: пресслужба Смішні селфі тварин / Фото: пресслужба Смішні селфі тварин / Фото: пресслужба Смішні селфі тварин / Фото: пресслужба Смішні селфі тварин / Фото: пресслужба 1 /5

Вийшло весело!

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