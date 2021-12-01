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Кумедні селфі собак: італійський бренд зняв рекламу з тваринами (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
1 грудня, 08:49
В закладинки
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Креативна рекламна кампанія, яку запустили італійці, щоб ще більше зблизити нас із домашніми улюбленцями
Смішні селфі тварин
Смішні селфі тварин / Фото: пресслужба

Італійський модний бренд Sunnei випустив спеціальну капсульну колекцію присвячену домашнім тваринам. Таким чином у компанії вирішили привернути увагу потенційних покупців. Про це розповіли Hypebae.

Смішні селфі тварин
Смішні селфі тварин / Фото: пресслужба

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В асортименті колекції можна знайти футболки синього, зеленого та червоного кольорів з білими смужками, чорно-білий плащ та худі. Весь одяг для собак ідентичний людському. У Sunnei пропонують створити веселий образ і купити собі та своєму вихованцю однакові речі.

Також у капсулі представлені нашийники та повідці по 75 євро (бл. 2300 грн). Футболки можна придбати по 130 євро (бл. 4000 грн), худі по 220 євро (бл. 6800 грн), а плащ коштуватиме 250 євро (бл. 7700 грн).

Смішні селфі тварин
Смішні селфі тварин / Фото: пресслужба

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Спеціально до виходу колекції бренд випустив рекламну кампанію. На знімках корги, померанський шпіц, французький бульдог, курцхаар, такса та інші позують у дзеркалі зі смартфонами, створюючи враження, що тварини роблять селфі.

Смішні селфі тварин | Фото: пресслужба
Смішні селфі тварин / Фото: пресслужба
Смішні селфі тварин | Фото: пресслужба
Смішні селфі тварин / Фото: пресслужба
Смішні селфі тварин | Фото: пресслужба
Смішні селфі тварин / Фото: пресслужба
Смішні селфі тварин | Фото: пресслужба
Смішні селфі тварин / Фото: пресслужба
Смішні селфі тварин | Фото: пресслужба
Смішні селфі тварин / Фото: пресслужба
1/5

Вийшло весело!

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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