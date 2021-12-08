В Саудовской Аравии верблюдов исключили из конкурса красоты из-за ботокса

В Саудовской Аравии десятки верблюдов были дисквалифицированы на конкурсе красоты. Обэ том сообщают Associated Press. Животных исключили из соревнований из-за ботокса.
Так, жюри приняло решение исключить порядка 40 верблюдов, которым сделали пластические операции.
В Саудовской Аравии верблюжий конкурс красоты проводится ежегодно. Соревнование проходит под патронажем короля Саудовской Аравии в рамках Фестиваля верблюдов. В этот раз призовой фонд конкурса составил 66 миллионов долларов.
Финансовое вознаграждение получат те животные, которых признают самыми красивыми. Жюри оценивает форму головы, шеи и горба, а также одежду и повадки животных.
Интересно, что правила события запрещено обманывать. К этим ограничениям относят и любые косметические операции.
Заманчивая сумма выигрыша, конечно, заставила многих хозяев животных прибегнуть к хитрости – накачать верблюдам губы или нос, увеличить мышцы или других частей тела.
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