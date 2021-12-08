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В Саудовской Аравии верблюдов исключили из конкурса красоты из-за ботокса

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
8 декабря, 19:44
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Владельцы животных прибегают к разным пластическим операциям, накачивают животных гормонами и другими препаратами и все это ради денег
Верблюды в Саудовской Аравии подвергаются всяческим издевательствам, чтобы их хозяева могли побороться за главный приз - деньги
Верблюды в Саудовской Аравии подвергаются всяческим издевательствам, чтобы их хозяева могли побороться за главный приз - деньги / Фото: Коллаж: Сегодня

В Саудовской Аравии десятки верблюдов были дисквалифицированы на конкурсе красоты. Обэ том сообщают Associated Press. Животных исключили из соревнований из-за ботокса.

Так, жюри приняло решение исключить порядка 40 верблюдов, которым сделали пластические операции.

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В Саудовской Аравии верблюжий конкурс красоты проводится ежегодно. Соревнование проходит под патронажем короля Саудовской Аравии в рамках Фестиваля верблюдов. В этот раз призовой фонд конкурса составил 66 миллионов долларов.

Финансовое вознаграждение получат те животные, которых признают самыми красивыми. Жюри оценивает форму головы, шеи и горба, а также одежду и повадки животных.

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Интересно, что правила события запрещено обманывать. К этим ограничениям относят и любые косметические операции.

Заманчивая сумма выигрыша, конечно, заставила многих хозяев животных прибегнуть к хитрости – накачать верблюдам губы или нос, увеличить мышцы или других частей тела.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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