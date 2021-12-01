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Зворотній бік слави: кіт Степан потрапив у скандал через рекламу бренду Yaro

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
1 грудня, 17:59
В закладинки
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Обережно, від слави до забуття один крок
Кіт Степан з продукцією бренду Yaro
Кіт Степан з продукцією бренду Yaro / Фото: Инстаграм

Найвідоміший кіт в Україні на прізвисько Степан, який прославився завдяки посту в Instagram Брітні Спірс, як справжня зірка, вже потрапив у скандал.

Нещодавно харківський пухнастик тільки почав відчувати смак слави, у нього з'явилися перші замовлення на рекламу і одразу від італійського модного будинку Valentino. Журналісти не відступають від власниці кота, намагаючись взяти коментарі про життя та звички домашнього улюбленця.

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Не дивно, адже за життям тварини в Instagram стежать 770 тисяч підписників, тому Степан став справжнім інфлюєнсером.

Сьогодні на сторінці Степана з'явився новий рекламний пост. На фото кіт зображений у звичній позі, незворушно сидячи за столом. На самому столі була розміщена різна продукція скандального бренду Yaro.

Кіт Степан з продукцією бренду Yaro
Кіт Степан з продукцією бренду Yaro / Фото: скріншот

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Буквально за кілька хвилин після публікації підписники стали залишати гнівні коментарі та свої обурення щодо співпраці з брендом. Власниця сторінки, звичайно, вже видалила пост. Але фото та скріни вже почали розлітатися в Мережі.

Кіт Степан з продукцією бренду Yaro
Кіт Степан з продукцією бренду Yaro / Фото: Инстаграм

Поки господиня тварини не відповіла на запитання "Сегодня" щодо інциденту.

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Можемо припустити, що випадок стався через недосвідченість власника кота Степана, не знання та розуміння, як будувати співпрацю з брендами, і як правильно зводити комерційно успішну модель і на що звертати увагу.

Кіт Степан з продукцією бренду Yaro
Кіт Степан з продукцією бренду Yaro / Фото: Инстаграм

Що сталося з Yaro

Раніше ми вже розповідали подробиці скандалу бренду Yaro. У жовтні 2021 року власниця компанії Yaro Юлія Привалова опублікувала на особистій сторінці в Instagram селфі з чоловіком, яке було зроблено на тлі будівлі Кремля у Москві. Під одним із коментарів до посту Привалова залишила відповідь у вигляді глузливого анекдоту про бандерівців, який ще більше розлютив Мережу.

У результаті багато великих торгових мереж, включаючи Сільпо і Rozetka, відмовилися співпрацювати з брендом і продавати їх продукцію на своїх майданчиках.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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