Зворотній бік слави: кіт Степан потрапив у скандал через рекламу бренду Yaro

Найвідоміший кіт в Україні на прізвисько Степан, який прославився завдяки посту в Instagram Брітні Спірс, як справжня зірка, вже потрапив у скандал.
Нещодавно харківський пухнастик тільки почав відчувати смак слави, у нього з'явилися перші замовлення на рекламу і одразу від італійського модного будинку Valentino. Журналісти не відступають від власниці кота, намагаючись взяти коментарі про життя та звички домашнього улюбленця.
Не дивно, адже за життям тварини в Instagram стежать 770 тисяч підписників, тому Степан став справжнім інфлюєнсером.
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Сьогодні на сторінці Степана з'явився новий рекламний пост. На фото кіт зображений у звичній позі, незворушно сидячи за столом. На самому столі була розміщена різна продукція скандального бренду Yaro.
Буквально за кілька хвилин після публікації підписники стали залишати гнівні коментарі та свої обурення щодо співпраці з брендом. Власниця сторінки, звичайно, вже видалила пост. Але фото та скріни вже почали розлітатися в Мережі.
Поки господиня тварини не відповіла на запитання "Сегодня" щодо інциденту.
Можемо припустити, що випадок стався через недосвідченість власника кота Степана, не знання та розуміння, як будувати співпрацю з брендами, і як правильно зводити комерційно успішну модель і на що звертати увагу.
Що сталося з Yaro
Раніше ми вже розповідали подробиці скандалу бренду Yaro. У жовтні 2021 року власниця компанії Yaro Юлія Привалова опублікувала на особистій сторінці в Instagram селфі з чоловіком, яке було зроблено на тлі будівлі Кремля у Москві. Під одним із коментарів до посту Привалова залишила відповідь у вигляді глузливого анекдоту про бандерівців, який ще більше розлютив Мережу.
У результаті багато великих торгових мереж, включаючи Сільпо і Rozetka, відмовилися співпрацювати з брендом і продавати їх продукцію на своїх майданчиках.
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