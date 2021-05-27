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Українка знімає веселі відео про життя у селі. У неї є кінь, корови, кури і 100 тисяч підписників

Сьогодні, 07:35

На коротких роликах Даша Євтух показує, як садить картоплю, доглядає за тваринами і робить розпакування своїх сільських покупок

Фото: instagram.com/dashaevtukh1_3

Українська блогерка Даша Євтух із села Богодарівка на Полтавщині стала новою зіркою соцмереж.
На коротких відео вона показує, як садить картоплю, доглядає за тваринами – кіньми та коровами, а також робить розпакування своїх сільських покупок.

Ви думаєте, що це нікому не цікаво? Ну і даремно. На сторінку Даші в Instagram вже підписалося 100 тисяч користувачів, і їхня кількість тільки зростає.

Раніше у неї також був акаунт у TikTok, але його поспішила прикрити адміністрація. Причина – порушення умов спільноти. Сама дівчина не в курсі, що сталося. Та й взагалі, вона не сильно засмутилася через це.

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Цікаво, що за освітою Даша – технолог переробки продукції тваринництва, але все життя вона мріяла стати акторкою. І це помітно, погодьтесь.

Наразі вона продовжує радувати шанувальників кумедними роликами в Instagram.

Life Сьогодні вибрали найприкольніші з них.

Кобила і віник

(@ Dashaevtukh1_3)

Індики: світські хроніки

(@ Dashaevtukh1_3)

Розпакування товарів: класика YouTube

(@ Dashaevtukh1_3)

Даша миє машину

(@ Dashaevtukh1_3)

Заслужений відпочинок

(@ Dashaevtukh1_3)

Нагадаємо, 21-річний Хабі Лейм з Італії прославився завдяки своєму фірмовому стилю – на відео хлопець доводить до абсурду сцени з повсякденного життя.

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/dashaevtukh1_3
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