Українка знімає веселі відео про життя у селі. У неї є кінь, корови, кури і 100 тисяч підписників
На коротких роликах Даша Євтух показує, як садить картоплю, доглядає за тваринами і робить розпакування своїх сільських покупок
Українська блогерка Даша Євтух із села Богодарівка на Полтавщині стала новою зіркою соцмереж.
На коротких відео вона показує, як садить картоплю, доглядає за тваринами – кіньми та коровами, а також робить розпакування своїх сільських покупок.
Ви думаєте, що це нікому не цікаво? Ну і даремно. На сторінку Даші в Instagram вже підписалося 100 тисяч користувачів, і їхня кількість тільки зростає.
Раніше у неї також був акаунт у TikTok, але його поспішила прикрити адміністрація. Причина – порушення умов спільноти. Сама дівчина не в курсі, що сталося. Та й взагалі, вона не сильно засмутилася через це.
Цікаво, що за освітою Даша – технолог переробки продукції тваринництва, але все життя вона мріяла стати акторкою. І це помітно, погодьтесь.
Наразі вона продовжує радувати шанувальників кумедними роликами в Instagram.
Life Сьогодні вибрали найприкольніші з них.
Кобила і віник
Індики: світські хроніки
Розпакування товарів: класика YouTube
Даша миє машину
Заслужений відпочинок
Нагадаємо, 21-річний Хабі Лейм з Італії прославився завдяки своєму фірмовому стилю – на відео хлопець доводить до абсурду сцени з повсякденного життя.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше