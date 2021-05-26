Блогер знімає абсурдні відео й заробляє на кожному 17 тисяч доларів. Ви теж так зможете!

21-річний Хабі Лейм з Італії прославився завдяки своєму фірмовому стилю – на коротких відео хлопець доводить до абсурду сцени з повсякденного життя

Відомий блогер з Італії Хабі Лейм Фото: Сьогодні

21-річний темношкірий блогер з Італії на ім'я Хабі Лейм вельми несподівано став зіркою соцмереж – у нього 52 мільйони підписників у TikTok та 15,8 мільйона – в Instagram!

Хабі Лейм прославився завдяки своєму фірмовому стилю – на коротких відео хлопець доводить до абсурду сцени з повсякденного життя. З незворушним обличчям він пропонує підписникам авторські лайфхаки, але насправді виявляється, що жодної потреби в цьому немає, адже людство вже давно придумало краще рішення.

До того, як стати блогером, Лейм працював відеомонтажером та створював ігрові ролики з геймплеєм. Але тепер усе в його житті змінилося!

За даними порталу Celebsfortune, власний капітал Хабі становить близько 300-500 тисяч доларів, а кожен його пост у TikTok оцінюється в 17-29 тисяч!

Life Сьогодні обрали найцікавіші відео блогера.

Це один з його найпопулярніших роликів

Як пити колу?

Як зберігати хліб?

Як вийти з незручної ситуації?

Як пити сік?

Бонус! Нещодавно в одному з роликів Хабі з'явилась дівчина аргентинського футболіста Пауло Дібали. Разом вони пробивали рукою газету:

@khaby.lame please tell me it & # 39; s a joke! Thanks @orianasabatini for your help dimmi che è uno scherzo.Ringrazio @ o @ orianasabatini per laiuto suono originale – Khabane lame

Нагадаємо, раніше блогерка Крістіна Баєрс з Ірландії показала найкращий спосіб розвісити білизну на прищіпках. Ох, здається, у Хабі Лейма з'явилася конкурентка!

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися