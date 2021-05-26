Блогер знімає абсурдні відео й заробляє на кожному 17 тисяч доларів. Ви теж так зможете!
21-річний Хабі Лейм з Італії прославився завдяки своєму фірмовому стилю – на коротких відео хлопець доводить до абсурду сцени з повсякденного життя
21-річний темношкірий блогер з Італії на ім'я Хабі Лейм вельми несподівано став зіркою соцмереж – у нього 52 мільйони підписників у TikTok та 15,8 мільйона – в Instagram!
Хабі Лейм прославився завдяки своєму фірмовому стилю – на коротких відео хлопець доводить до абсурду сцени з повсякденного життя. З незворушним обличчям він пропонує підписникам авторські лайфхаки, але насправді виявляється, що жодної потреби в цьому немає, адже людство вже давно придумало краще рішення.
До того, як стати блогером, Лейм працював відеомонтажером та створював ігрові ролики з геймплеєм. Але тепер усе в його житті змінилося!
За даними порталу Celebsfortune, власний капітал Хабі становить близько 300-500 тисяч доларів, а кожен його пост у TikTok оцінюється в 17-29 тисяч!
Life Сьогодні обрали найцікавіші відео блогера.
Це один з його найпопулярніших роликів
@khaby.lame
Ig: @ khaby00suono originale – Khabane lame
Як пити колу?
@khaby.lame suono originale – Khabane lame
Як зберігати хліб?
@khaby.lame
## stitch con @anvihanIce Ice Baby – Vanilla Ice
Як вийти з незручної ситуації?
@khaby.lame
Bro why you ruined a T-shirt? It was so easy .... – Fratello perché hai rovinato una T-Shirt? ## learnfromkhaby ## LearnWithTikTok ## ImparaConTikToksuono originale – Khabane lame
Як пити сік?
@khaby.lame
La semplicità non è una cosa semplice poi mi dici comera questa spremuta @ dianadelbufalo8 ## learnfromkhaby ## LearnWithTikTok ## ImparaConTikToksuono originale – Khabane lame
Бонус! Нещодавно в одному з роликів Хабі з'явилась дівчина аргентинського футболіста Пауло Дібали. Разом вони пробивали рукою газету:
@khaby.lame
please tell me it & # 39; s a joke! Thanks @orianasabatini for your help dimmi che è uno scherzo.Ringrazio @ o @ orianasabatini per laiutosuono originale – Khabane lame
Нагадаємо, раніше блогерка Крістіна Баєрс з Ірландії показала найкращий спосіб розвісити білизну на прищіпках. Ох, здається, у Хабі Лейма з'явилася конкурентка!
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше