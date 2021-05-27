Украинка снимает веселые видео о жизни в селе. У нее есть конь, коровы, куры и 100 тысяч подписчиков
На коротких роликах Даша Евтух показывает, как сажает картошку, ухаживает за домашними животными и делает распаковку своих сельских покупок
Украинская блогерша Даша Евтух из села Богодаровка на Полтавщине стала новой звездой соцсетей.
На коротких видео она показывает, как сажает картошку, ухаживает за домашними животными – лошадьми и коровами, а также делает распаковку своих сельских покупок.
Вы думаете, что это никому неинтересно? Ну и зря. На страничку Даши в Instagram уже подписалось 100 тысяч пользователей, и их количество только растет.
Ранее у нее также был аккаунт в TikTok, но его поспешила прикрыть администрация. Причина – нарушение условий сообщества. Сама девушка не в курсе, что произошло. Да и вообще, она не сильно расстроилась из-за этого.
Любопытно, что по образованию Даша – технолог переработки продукции животноводства, но всю жизнь она мечтала стать актрисой. И это заметно, согласитесь.
Сейчас она продолжает радовать поклонников забавными роликами в Instagram.
Life Сегодня выбрали самые прикольные из них.
Кобыла и веник
Индюки: светские хроники
Распаковка товаров: классика YouTube
Даша моет машину
Заслуженный отдых
Напомним, 21-летний Хаби Лейм из Италии прославился благодаря своему фирменному стилю – на видео парень доводит до абсурда сцены из повседневной жизни.
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