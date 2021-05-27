Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Украинка снимает веселые видео о жизни в селе. У нее есть конь, коровы, куры и 100 тысяч подписчиков

Сегодня, 07:35

На коротких роликах Даша Евтух показывает, как сажает картошку, ухаживает за домашними животными и делает распаковку своих сельских покупок

Блогерша Даша Евтух
Блогерша Даша Евтух
Фото: instagram.com/dashaevtukh1_3

Украинская блогерша Даша Евтух из села Богодаровка на Полтавщине стала новой звездой соцсетей.
На коротких видео она показывает, как сажает картошку, ухаживает за домашними животными – лошадьми и коровами, а также делает распаковку своих сельских покупок.

Вы думаете, что это никому неинтересно? Ну и зря. На страничку Даши в Instagram уже подписалось 100 тысяч пользователей, и их количество только растет.

Ранее у нее также был аккаунт в TikTok, но его поспешила прикрыть администрация. Причина – нарушение условий сообщества. Сама девушка не в курсе, что произошло. Да и вообще, она не сильно расстроилась из-за этого.

Читайте также:
10 жизненных фото, которые не принято публиковать в Instagram

Любопытно, что по образованию Даша – технолог переработки продукции животноводства, но всю жизнь она мечтала стать актрисой. И это заметно, согласитесь.

Сейчас она продолжает радовать поклонников забавными роликами в Instagram.

Life Сегодня выбрали самые прикольные из них.

Кобыла и веник

(@dashaevtukh1_3)

Индюки: светские хроники

(@dashaevtukh1_3)

Распаковка товаров: классика YouTube

(@dashaevtukh1_3)

Даша моет машину

(@dashaevtukh1_3)

Заслуженный отдых

(@dashaevtukh1_3)

Напомним, 21-летний Хаби Лейм из Италии прославился благодаря своему фирменному стилю – на видео парень доводит до абсурда сцены из повседневной жизни.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кто такой Хаби Лейм и почему его ролики в TikTok набирают огромную популярность В России избили блогеров в юбках и на каблуках (видео) 10 жизненных фото, которые не принято публиковать в Instagram Женщина показала лучший способ развесить белье на прищепках (видео)
видео блогеры
Источники: Сегодня , instagram.com/dashaevtukh1_3
Реклама

Новости партнеров

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы

Популярные статьи

Вчера, 16:53Вкусно

Что приготовить на ужин в мультиварке – 5 лучших рецептов

Вчера, 16:10Звездно

После слухов о тяжелом состоянии Борис Моисеев впервые появился на звездной вечеринке

Вчера, 14:35Вкусно

Как испечь вкусные рогалики на кефире быстро и просто

Вчера, 11:45Вкусно

Идеальный рис каждый день – инструкция к обязательному применению

Вчера, 10:49Вкусно

5 быстрых и оригинальных салатов с авокадо, которые вы должны попробовать

Вчера, 10:12Events

Кровавое полнолуние и лунное затмение 26 мая: что нельзя делать

25 маяЗдорово

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

25 маяЗвездно

Сергей Притула стал отцом в третий раз

25 маяВкусно

Классический рецепт кексов пышных в формочках

25 маяВкусно

Салат с ананасами и куриной грудкой: 3 простых, но вкусных рецепта

25 маяЗдорово

Когда процедуры не избавят от прыщей и как помочь проблемной коже в жару

25 маяФаново

70-летняя женщина раскрыла секрет своей вечной молодости. Вам нужен витамин D

25 маяВкусно

Почему дораду стоит добавить в рацион и два полезных рецепта с ней

25 маяЗвездно

Юля Зайка нарушила правила с Холостяком: Выключились камеры, мы начали убегать

24 маяЗвездно

Руслана Писанка призналась, почему у них с супругом нет детей

24 маяВкусно

Как получить максимум пользы от чая матча: 9 важных правил и 2 рецепта с ним

Новости партнеров

Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Руслана Писанка призналась, почему у нее нет детей
Руслана Писанка призналась, почему у нее нет детей
Кароль взволновала поклонников сменой имиджа: видео
Кароль взволновала поклонников сменой имиджа: видео
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Три знака Зодиака, которым советуют быть осторожными в конце мая
Три знака Зодиака, которым советуют быть осторожными в конце мая
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Жена DZIDZIO раскрыла правду об отношениях с певцом
Жена DZIDZIO раскрыла правду об отношениях с певцом

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять