10 життєвих фото, які не прийнято публікувати в Instagram

Life Сьогодні зібрали меми популярної німецької Instagram-блогерки Джеральдін Вест, яка на яскравих прикладах показує, що не всьому опублікованому в соцмережах можна вірити

Фото: instagram.com/geraldinewest

Соцмережі – невід'ємна частина життя сучасної людини. Дехто не може навіть собі уявити, як люди раніше жили без цього вічного скролінгу в пошуках незрозуміло чого? Але річ навіть не у цьому. Напевно, ви помічали, що досить часто те, що ми бачимо в Instagram, і те, що є у реальності, м'яко кажучи, відрізняється.

Так ось Life Сьогодні зібрали меми популярної німецької Instagram-блогерки Джеральдін Вест, яка на яскравих прикладах показує, що не всьому опублікованому в соцмережах можна вірити.

У нас є ще одна цікава новина для вас: раніше ми підготували календар ідей найкращих подарунків на головні свята травня.

1. Похід до магазину: Instagram і реальність

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

2. Дама з собачкою: Instagram і реальність

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

3. На відпочинку: Instagram і реальність

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

4. Діснайленд: Instagram і реальність

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

5. Мила фотка з рукою коханого: Instagram і реальність

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

6. Банні процедури: Instagram і реальність

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

7. Легкий перекус: Instagram і реальність

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

8. Ранок: Instagram і реальність

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

9. Пробіжка: Instagram і реальність

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

10. Пікнік: Instagram і реальність

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

Нагадаємо, популярний технічний блогер Павло Гуров розповів про новий функціонал в соціальній мережі Instagram і трохи докладніше пояснив, як використовувати нові можливості.

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