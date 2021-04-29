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Жінка показала найкращий спосіб розвісити білизну на прищіпках (відео)

Сьогодні, 12:55

Блогерка Христина Байєрс з Ірландії розповіла, що раніше вона перекидала білизну через мотузку і фіксувала її за допомогою затискачів. Однак цей метод виявився не зовсім ефективним

Популярна блогерка з Ірландії на ім'я Христина Байєрс опублікувала на своїй сторінці у TikTok коротке відео, на якому показала найкращий спосіб розвісити білизну на прищіпках після прання. Виявляється, багато підписників жінки не знали, як це робити правильно!

У ролику Христина розповідає, що раніше вона перекидала білизну через мотузку і фіксувала її за допомогою затискачів. Але цей метод виявився не зовсім ефективним.

Фото: xox_christinaaaa / TikTok

Блогерка пояснила, що у нижній частині прищіпок є спеціальні круглі отвори, які дозволяють зачепити одяг за краї, не перекидаючи його через мотузку і не деформуючи тканину. Такий спосіб не залишає заломів та потертостей на речах.

@xox_christinaaaa

Life hacks ## lifehack ## clothesline

original sound – Christina Byers

Відео Байєрс зібрало більше 300 тисяч переглядів.

Підписники, знайомі та друзі ірландки похвалили її за кмітливість.

"Це так просто і геніально! Як я раніше до цього не додумалась?", "Боже, мій одяг роками псується у цих місцях. Де ти була раніше?", "Дякую тобі, це відео зробило мій день", "Мені потрібно було кілька разів переглянути відео, щоб усвідомити що відбувається", "Я у шоці", "Я відчуваю себе тупою", – пишуть користувачі мережі у коментарях.

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Джерело: Сьогодні
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