Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Уважна дружина знайшла на спортивних штанях чоловіка ознаку зради

Сьогодні, 11:08

Дівчина також назвала чотири сигнали, які свідчать про те, що чоловік невірний

Уважна TikTok-блоґерка на ім'я Кеті давно підозрювала свого чоловіка у невірності, але недавно їй вдалося знайти реальний доказ зради. Дівчина порилася в речах чоловіка і знайшла довгу темну волосину на його спортивних штанях. І це при тому, що сама вона – блондинка.

За словами Кеті, останнім часом чоловік до неї охолов. Він почав пізніше повертатися додому, оскільки після роботи ще займається спортом. До того ж до зустрічі з нею він зраджував своїй попередній партнерці.

Кеті також перерахувала чотири ознаки, які свідчать про те, що чоловік невірний:

  • він несподівано зайнявся спортом;
  • приділяє особливу увагу зовнішньому вигляду;
  • змінює пароль на телефоні;
  • втрачає інтерес до своєї партнерки.

Читайте також:
Журналістка за допомогою фітнес-годинника зрозуміла, що її зраджують

Відео з викриттям чоловіка зібрало понад мільйон переглядів у TikTok. У коментарях до ролика підписники Кеті порадили їй не починати розмову з чоловіком завчасно.

Відео: tiktok.com/@justkatie87

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як дівчина зловила хлопця на зраді і помстилася, зганьбивши його на весь світ.

Також Сьогодні.Lifestyle писали про американку на ім'я Данієль, яка розлучилася з коханим і все ніяк не могла вирішити, що ж робити з фотографіями, на яких вона зображена разом з колишнім? Рішення дівчини було простим, але дуже оригінальним.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Чоловік надіслав дружині своє фото з відпочинку і повернувся додому холостяком Ексдівчина Жені Кота зрадила його з колишнім солістом Quest Pistols Антоном Савлєповим Чоловік зганьбив вагітну дружину під час сімейного свята. Він показав її зраду на відео Ексдружина автора "Коду да Вінчі" подала на нього в суд через коханок
відео курйоз зрада
Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@justkatie87
Реклама

Новини партнерів

Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Шесть самых сексуальных мужчин по знаку зодиака
Шесть самых сексуальных мужчин по знаку зодиака

Популярні статті

Сьогодні, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 15 березня: Овна чекає нелегкий понеділок, а Тельцям потрібно заспокоїтися

Вчора, 17:04Смачно

Як правильно зберігати цибулю в домашніх умовах: головні правила

Вчора, 09:20Зірково

Полякова програла спір Данилку і роздяглася у прямому ефірі

Вчора, 07:20Events

Прощена неділя: милі листівки, картинки і вірші

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 14-20 березня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:35Events

З Прощеною неділею: тематичні листівки, вірші і проза в день прощення

13 березняЗірково

У новому випуску шоу "Маска" розсекретили Мольфара (фото)

13 березняФаново

Прощена неділя-2021: що ні в якому разі не можна робити 14 березня

13 березняЗірково

З Пугачовою, Кіркоровим і Собчак: Настя Івлєєва розкішно відсвяткувала 30-річчя

13 березняПсихо

Прощена неділя-2021: як попросити пробачення

12 березняМодно

Як прати пуховик в домашніх умовах і чи можна це робити в пральній машині

12 березняПсихо

Як впливає на знаки зодіаку молодик 13 березня

12 березняNo Stress

5 трендових закладів для відпочинку в Одесі: вибір редакції

12 березняEvents

Прощена неділя-2021: традиції дня

12 березняПсихо

Карта бажань на молодика: як правильно зробити

12 березняЗірково

Сосєдов пояснив, чому Пугачова стала популярнішою за Ротару: "Що такого в ній було? Нічого!"

Новини партнерів

Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Коронавирус: проблему решает ходьба
Коронавирус: проблему решает ходьба
Названа смертельная опасность риса
Названа смертельная опасность риса
Уроженка Марганца победила в Международном конкурсе красоты
Уроженка Марганца победила в Международном конкурсе красоты

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти